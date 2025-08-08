Regeln für Besucher: Was ihr auf Anwohnerparkplätzen unbedingt wissen müsst

Ihr besucht Familienangehörige oder Freunde und fragt euch, wie und wo ihr euer Auto abstellen könnt? Dieser Tipp wird euch die nächste Reise einfacher machen.

Parkplatzsuche in Bewohnerparkgebieten

Es ist oft eine der ersten Fragen, die gestellt wird, wenn man Autofahrer ist und zu jemandem nach Hause eingeladen wird: „Wo können wir denn am besten parken?". In vielen Städten herrscht chronischer Mangel und die vorhandenen Parkplätze sind oft sehr teuer.

Auf einem Supermarktplatz zu parken klingt zumindest an Sonntagen nach einer guten Alternative. Immerhin sind die Parkplätze dann meistens so gut wie leer. Tatsächlich ist dies aber nicht so einfach erlaubt. Mit unseren Hinweisen umgeht ihr drohende Bußgelder fürs Falschparken.

Bewohnerparkplätze für Anwohner

Damit zumindest die Bewohner keine Probleme haben, in der Nähe ihres Zuhauses zu parken, haben viele Städte mittlerweile Bewohnerparkgebiete, für die ein bestimmter Parkausweis benötigt wird. In diesen Zonen dürfen dann Personen ihre Autos abstellen, die in unmittelbarer Nähe wohnen. Auch für den Zweitwohnsitz ist ein solcher Ausweis in der Regel ausstellbar.

Um einen Anwohnerparkausweis erhalten zu können, müsst ihr in der gewünschten Parkzone gemeldet sein und einen Nachweis erbringen, dass euer Fahrzeug dauerhaft genutzt wird. Das Bürgeramt ist für die Bearbeitung zuständig und stellt die Parkausweise in der Regel für eine Dauer von zwei Jahren aus.

Parkausweise für Besucher beantragen

Besucher ohne Ausweis können diese Anwohnerparkplätzen in der Regel nicht straffrei nutzen. Einige Großstädte wie Hamburg haben für dieses Problem aber eine Lösung gefunden: den Besucherparkausweis. Dieser kann von jedem in einem Bewohnerparkgebiet gemeldeten Anwohner ganz einfach online beantragt und ausgedruckt werden.

Die Kosten betragen hierfür je nach Parkzone zwischen 2,50 Euro und drei Euro pro Tag. Maximal können 20 Besucherparkausweise im Monat pro Anwohner beantragt werden. In anderen Städten gelten andere Regeln. Teilweise kann für bis zu vier Wochen ein Besucherparkausweis ausgestellt werden. Wichtig für die Beantragung ist das Kennzeichen des Besucherfahrzeugs.

Welche Strafen drohen bei Verstößen?

Wer sein Fahrzeug ohne gültigen Bewohnerparkausweis in einem entsprechenden Gebiet abstellt und auch keinen Besucherparkausweis vorweisen kann, dem droht laut Bußgeldkatalog ein Bußgeld in Höhe von mindestens zehn Euro. Bleibt das Fahrzeug länger stehen oder sorgt es für Behinderungen, kann das Bußgeld auch deutlich höher werden.