„Resident Alien“ Staffel 5: Geht es mit der Serie weiter?

Nach mittlerweile vier Staffeln von „Resident Alien“ fragen sich die Fans, ob es mit der Serie noch weitergehen wird. Alles Infos dazu hier.

„Resident Alien“: Genre-Mix mit Erfolg

Mit einem ungewöhnlichen Mix aus schwarzem Humor, Science-Fiction und Drama hat sich „Resident Alien“ zu einem echten Geheimtipp entwickelt.

Die Serie erzählt die Geschichte eines außerirdischen Wesens, das nach einer Notlandung auf der Erde die Identität eines Gerichtsmediziners annimmt und zunächst die Menschheit vernichten will – bis er mit den Menschen in Kontakt kommt und Zweifel an seiner Mission entstehen.

Basierend auf einer Graphic Novel von Peter Hogan und Steve Parkhouse begeisterte die Serie sowohl Genre-Fans als auch die Kritik. Aktuell sind die ersten beiden Staffeln in Deutschland bei Netflix abrufbar.

Wird es „Resident Alien“ Staffel 5 geben?

Wer auf eine fünfte Staffel gehofft hat, muss sich jedoch enttäuschen lassen: „Resident Alien“ wird mit Staffel 4 enden. Eine weitere Fortsetzung ist nicht vorgesehen, wie nun offiziell bestätigt wurde.

Showrunner Chris Sheridan erklärte, er habe bereits früh geahnt, dass es die letzte Staffel sein könnte, und konnte die Geschichte deshalb gezielt auf ein Finale hin erzählen. Für Fans bedeutet das immerhin ein geplantes Ende mit erzählerischer Konsequenz.

Dort könnt ihr die vier Staffeln der Serie „Resident Alien“ streamen

Während Netflix hierzulande aktuell die ersten zwei Staffeln im Abo anbietet, müssen Staffel drei und vier kostenpflichtig über Dienste wie Amazon oder Apple TV gekauft werden. Insgesamt kommt „Resident Alien“ damit auf 44 Episoden.

Die Hauptrolle des Außerirdischen übernimmt Alan Tudyk, bekannt unter anderem aus der Kultserie „Firefly“. Mit seinem Spiel zwischen Naivität, Zynismus und stiller Empathie verlieh er der Serie einen einzigartigen Ton. Auch wenn die Reise des außerirdischen Dr. Vanderspeigle nun zu Ende geht, bleibt „Resident Alien“ ein sehenswertes Stück moderner Sci-Fi-Unterhaltung.