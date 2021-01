Während es draußen kalt ist und vielerorts Schnee fällt, ist genau jetzt die richtige Zeit, um sich einen neuen Gasgrill für die kommende Saison zu kaufen. Bei Rewe gibt es jetzt ein günstiges und gutes Modell im Angebot. GIGA hat die Details für euch.

Rewe verkauft Enders San Diego 3 für 99,99 Euro

So günstig wie gerade bei Rewe gab es den Gasgrill Enders San Diego 3 bisher noch nie. Schlappe 99,99 Euro möchte der Lebensmitteleinzelhändler nur für diesen Gasgrill mit drei Brennern haben. Es kommen zwar noch Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro hinzu, man spart im Vergleich zum nächstgünstigen Anbieter trotzdem über 35 Euro. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht oder bis zum 1. Februar 2021. Wenn ihr also noch einen günstigen Gasgrill für diese Saison sucht, greift zu.

Zum Angebot bei Rewe

Der Gasgrill an sich bietet die Basisausstattung, die man zum Grillen benötigt. Drei Brenner lassen sich einzeln steuern, sodass man festlegen kann, mit welcher Hitze man das Grillgut bearbeitet. Über das Thermometer kann man sehen, wie warm der Brennraum ist. So hat man immer alles im Blick, ohne den Deckel dauernd öffnen zu müssen. Man grillt auf einem emaillierten Edelstahlrost, das sich einfach reinigen lässt. Es ist eine kleine Schale zum Auffangen des Fetts enthalten und eine Piezozündung verbaut. Man benötigt im Grunde nur noch eine Gasflasche und einige Sonnenstrahlen, um die Grillsaison zu eröffnen.

Dieser Grill passt zu euch:

Was taugt der Enders San Diego 3?

Bei einem Preis von um die 100 Euro darf man natürlich keine Wunder erwarten. Man bekommt mit dem Enders San Diego 3 aber einen soliden Gasgrill, der alle Basisanforderungen an einen solchen Grill erfüllt. Bei Amazon kostet der Gasgrill deutlich mehr und hat 4,1 von 5 möglichen Sternen bei über 500 Bewertungen erhalten. Wer nur ab und zu etwas grillen möchte und keine Lust auf einen Kohlegrill hat, der bekommt mit dem Enders San Diego 3 für um die 100 Euro ein gutes Produkt.