Im November 2019 lief der erste Teil der vierten Staffel von „Rick and Morty“ als OmU im deutschen Pay-TV – jetzt erscheint der zweite Teil von Staffel 4. Wo und wann ihr die fünf neuen Folgen auf Deutsch sehen könnt, erfahrt ihr hier auf GIGA.

Wann und wo läuft „Rick & Morty“ Staffel 4 in Deutschland?

Nach einer zähen Verhandlung um die Zukunft der Serie und vielen verstrichenen Monaten, wollte man die Fans nicht noch ein Jahr ohne Nachschub des Paralleluniversen besuchenden Duos zurücklassen. Aus diesem Grund entschlossen sich die Verantwortlichen hinter der Serie, die vierte Staffel einfach in zwei Teile aufzuteilen. Zwei Jahre nach der Erstausstrahlung des Finales von Staffel 3 lief nun der erste Teil der vierten Staffel von „Rick and Morty“ im November 2019.

Staffel 4 Teil 2 und ihre fünf neue Folgen laufen ab dem 04. Mai 2020 wieder als OmU einen Tag nach der US-Ausstrahlung auf TNT Comedy. Die aktuelle Episode seht ihr immer montags um 22:40 Uhr im -Block des deutschen Pay-TV-Senders. Die genauen Ausstrahlungstermine findet ihr in unserem Episodenguide zu „Rick & Morty“ Staffel 4.

Episodenguide – „Rick and Morty“ S4

Folge Titel TV-Premiere (OV) TV-Premiere (Deutsch) 1 (32) Der Tod steht ihm gut 11.11.2019; 05:40 Uhr 15.01.2020; 22:40 Uhr Rick bringt Morty zu einem Planeten mit sogenannten Todeskristallen. Derjenige, der sie berührt, sieht daraufhin alle möglichen Arten, wie sein Leben enden kann. Richtig eingesetzt, kann man mit den Kristallen dem Tod jedoch auch ein Schnippchen schlagen. 2 (33) Das stillste Örtchen 18.11.2019; 05:40 Uhr 22.01.2020; 22:40 Uhr Rick stellt fest, dass jemand seine geheime Toilette benutzt hat – es riecht nach Sche*ße und Vergeltung! Währenddessen arbeitet Jerry zusammen mit einem Alien an einer App, welche die Menschheit „glücklich“ machen soll. 3 (34) Der Heist-Meister 25.11.2019; 05:40 Uhr 29.01.2020; 22:40 Uhr Zusammengefasst: Heist-Filme nerven. 4 (35) Drachenschämen leicht gemacht 09.12.2019; 05:40 Uhr 05.02.2020; 22:40 Uhr Morty will einen Drachen – doch die Fantasywesen sind etwas anders, als sie in den menschlichen Geschichten beschrieben werden … 5 (36) Terminatter: Genizisch 16.12.2019; 05:40 Uhr 12.02.2020; 22:40 Uhr Nachdem Morty seinen eigenen Kopf durchsetzen muss, droht der Menschheit ein Krieg. Jerry will sich als kompetentes Familienmitglied beweisen, erlebt dabei aber einen Höhenflug. 6 (37) Lug und Trug im Zug 04.05.2020; 22:40 Uhr TBA Noch keine Beschreibung. 7 (38) Pormortyus 11.05.2020; 22:40 Uhr TBA Noch keine Beschreibung. 8 (39) The Vat of Acid Episode 18.05.2020; 22:40 Uhr TBA Noch keine Beschreibung. 9 (40) Childrick of Mort 25.05.2020; 22:40 Uhr TBA Noch keine Beschreibung. 10 (41) Star Mort Ricktum of the Jerri 01.06.2020; 22:40 Uhr TBA Noch keine Beschreibung.

70 neue Folgen von „Rick and Morty“ geplant

Im Mai 2018 war endlich klar, warum die Verhandlungen zwischen Serienschöpfer Justin Roiland und Adult Swim so lange gedauert haben: Anstatt nur über die vierte Staffel der Erfolgsserie zu diskutieren, hat man sich direkt für die Zukunft abgesichert. Es wurde eine Vereinbarung über insgesamt 70 weitere Folgen von „Rick and Morty“ getroffen.

Fans müssen sich nun etwas gedulden, da die Produktion der vierten Staffel erst jetzt beginnen kann. Dafür ist die Serie für die nächsten Jahre abgesichert. Wenn man weiter von 10 Folgen pro Jahr beziehungsweise pro Staffel ausgeht, sind somit neue Folgen von „Rick and Morty“ für die nächsten sieben Jahre gesichert.

Wie Produzent Ryan Ridley bereits im Januar 2018 vermutete, wird es mit „Rick and Morty“ Staffel 4 vor Ende 2019 wahrscheinlich nichts.

More Rick and Morty coming. Looking forward to all the tweets asking where it is! #theydrawingit pic.twitter.com/KZild3B9rP — Justin Roiland (@JustinRoiland) 10. Mai 2018

Verhandlungen haben sich lange hingezogen

Mit einem Tweet von Serienschöpfer Dan Harmon Anfang April 2018, hat er die ungeduldig wartenden Fans noch weiter beunruhigt. Nach wie vor hatte Adult Swim die vierte Staffel von „Rick and Morty“ nicht in Auftrag gegeben.

The season has not been ordered but thank you for not making me read the entire word “please.” #harmonblock2018 — Dan Harmon (@danharmon) 3. April 2018

In einem Interview mit den Kollegen von Den of Geek Ende desselben Monats zeigte er sich aber schon optimistischer, was die Zukunft von „Rick and Morty“ betrifft. Zwar sind die Verhandlungen ungewöhnlich zäh und es scheint so, als ob er etwas ähnliches zuvor noch nicht erlebt hat, er sagt aber selbst:

„Ich bin im Moment optimistisch. Die Verhandlungen sind hart. Es ist eine einzigartige Situation, und alle sind wirklich cool und wollen eine Vereinbarung treffen, damit wir anfangen können. Das ist alles, was ich dazu sagen kann.“

Cast & Crew war lange im Dunklen, was „Rick and Morty“ Staffel 4 betrifft

Während die Verhandlungen zu Staffel 4 sich ins gefühlte unendliche ziehen, sind auch Produzenten, Sprecher und Co. über die Situation verwundert, von der sie nur wenig mitbekommen. Im Janur 2018 sprach Ryan Ridley, Produzent, Drehbuchautor und Synchronsprecher bei „Rick and Morty“, in dem Podcast The Detroit Cast über die Situation. Schon da konnte er sich nicht erklären, wieso mit Staffel 4 noch nicht begonnen wurde. Auf die Frage, wie es um die vierte Staffel steht, erklärt Ridley mit leicht sarkastischem Unterton in Richtung der Serien-Schöpfer:

„Soweit ich weiß, arbeitet niemand an der Show – ich jedenfalls nicht. Also weiß ich nicht, was los ist, ich habe bisher nichts gehört. Ja, sie [die Crew hinter „Rick and Morty“] nehmen sich wirklich ihre Zeit, ich habe nie verstanden, warum alle beteiligten Parteien – Dan, Justin und Adult Swim – sich nicht etwas zusammenreißen können und die Show schneller produzieren. Ich verstehe es einfach nicht.“

Trotzdem war auch Ridley damals bereits davon überzeugt, dass es eine vierte Staffel der Erfolgsserie geben wird. Diese wird bei den aktuellen Produktionsabläufen aber sehr wahrscheinlich noch einige Zeit auf sich warten lassen:

„Ich wäre überrascht, wenn die vierte Staffel früher als im Jahr 2019 ausgestrahlt wird, Ende 2019.“

Freut ihr euch bereits auf die nächste Staffel von „Rick and Morty“ oder hat euch die dritte Staffel nicht so sehr überzeugen können, wie die ersten beiden? Schreibt uns eure Meinung zur Serie in die Kommentare.

