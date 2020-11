Die Crucial MX500 ist ein absoluter Bestseller unter den SATA-SSDs. Hier gibt es hochwertigen TLC-Speicher zum kleinen Preis. Noch vorm Black Friday gibt es gerade ein besonders attraktives Angebot für das riesige 2-TB-Modell, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Originalartikel:

Crucial MX500: Top SSD-Speicher zum Sparpreis

Auf der Suche nach einem Speicherupgrade zum Sparpreis? Dann habt ihr Glück! MediaMarkt bietet gerade die Crucial MX500 mit 500 GB Speicher zum Preis von 48,28 Euro an – so günstig war die SSD noch nie, wie uns ein Blick auf den Preisverlauf verrät. Während die Preise für SSDs Anfang des Jahres in die Höhe schossen, sind sie nun wieder am Fallen – und erreichen nun einen neuen Tiefpunkt.

Nicht wundern, auf der Produktseite wird euch ein Preis von 54,28 Euro angezeigt, an der Kasse wird die SSD jedoch noch einmal um 6 Euro rabattiert. Zusätzliche Versandkosten fallen keine an.

Die technischen Spezifikationen der Crucial MX500 in der Übersicht:

Modell Crucial MX500 Kapazität 500 GB max. Lese-/Schreibraten 560 / 510 MB/s Formfaktor 2,5 Zoll Schnittstelle SATA 3 Puffergröße 512 MB DDR3 Bauart intern Speichertechnologie TLC

CRUCIAL MX500, 500 GB SSD, 2.5 Zoll, intern

Wie SSDs funktionieren und wie sich sich voneinander unterscheiden erfahrt ihr in unserem Video:

Crucial MX500: Für wen lohnt sich der Kauf?

Für alle, die gerade auf der Suche nach einer qualitativ hochwertigen SSD zum günstigen Preis sind. Mit den Datenraten einer NVMe-SSD kann die MX500 zwar nicht mithalten, doch im Alltagsbetrieb ist der Geschwindigkeitsunterschied in den meisten Situationen sowieso kaum spürbar. Zudem sind gute NVMe-SSDs deutlich teurer. Für eine SATA-SSD liegen Schreib- und Lesegeschwindigkeiten der MX500 auf einem Top-Niveau und müssen sich auch nicht hinter der bekannten Samsung 860 EVO verstecken.

Die Crucial MX500 gehört aktuell zu einer der beliebtesten SSDs in Deutschland:

Gut zu wissen: Crucial bietet fünf Jahre Garantie auf die SSD. Der Datenspeicher ist zwar eigentlich für den internen Einbau in euren Rechner oder Laptop gedacht, mit dem passenden Gehäuse könnt ihr die Platte aber auch als externen Speicher nutzen.

Gehäuse mit USB-A bei AmazonGehäuse mit USB-C bei Amazon

Fazit: Das aktuelle Angebot bei MediaMarkt ist ein wirklich guter Deal. Eine qualitativ hochwertige SATA-SSD mit 500 GB Speicherplatz und 5 Jahren Garantie gibt es nicht alle Tage zum Preis von unter 50 Euro.

Wer noch mit einer normalen HDD als Systemplatte arbeitet, sollte übrigens erst Recht zugreifen. Das System startet schneller, Programme werden zackiger geöffnet, der komplette PC fühlt sich reaktionsfreudiger an.