Rock am Ring 2024: Tickets & Bands im Überblick

Der Frühling naht ganz langsam und die Festival-Saison kommt langsam in Sichtweite. Wer Lust auf das Festival in diesem Jahr hat, kann noch Tickets für Rock am Ring 2024 vorbestellen. Ein Großteil der Bands, die beim Rock am Ring & Rock im Park spielen werden, wurde im November 2023 bekanntgemacht, es gibt aber noch einige Nachzügler.

Der Ticket-Vorverkauf für Rock am Ring 2024 sowie Rock im Park 2024 startete am Montag, den 05.06.2023, um 12:00 Uhr. Stattfinden wird das „Rock Am Ring“-Festival 2024 am Wochenende vom 7. Juni bis 9. Juni 2024. Vorbestellen könnt ihr die Tickets bei Eventim. Tageskarten gibt es noch nicht, man kann derzeit nur Tickets für das komplette Festival-Wochenende buchen. Im Line-Up befinden sich viele Hochkaräter der harten Musik.

Rock am Ring 2024: Welche Bands sind dabei? Das komplette Line-Up

Die große Band-Ankündigung gab es am Donnerstag, den 2. November 2023. Für den Tag kündigte der Veranstalter eine „gigantische Bandwelle“ an, es handelt sich also bereits um einen „Großteil des Line-Ups für Rock am Ring 2024“. Danach folgten aber immer wieder vereinzelte weitere Bestätigungen. Mitte Februar 2024 wurde zum Beispiel die Rückkehr von H-Blockx bestätigt. Zudem kommt der Ex-Slayer-Gitarrist Kerry King nach Deutschland-. Diese Bands sind 2024 dabei:

††† (Crosses)

311

Against The Current

Antilopen Gang

Asinhell

Atreyu

Avenged Sevenfold

Babymetal

Bad Omens

Beartooth

Betontod

Billy Talent

Biohazard

Blackout Problems

Body Count Ft. Ice-T

Broilers

Cemetery Sun

Corey Taylor

Counterparts

Die Ärzte

Dogstar

Donots

Dropkick Murphys

Electric Callboy

Enter Shikari

Fear Factory

Fit For A King

Green Day

Guano Apes

H-Blockx (neu)

Hanabie

Hatebreed

Heriot

James And The Cold Gun

Jazmin Bean

Kerry King

Kraftklub

Kreator

Kvelertak

Landmvrks

Leoniden

L.S. Dunes

Machine Head

Madsen

Malevolence

Måneskin

Neck Deep

Of Mice & Men

Parkway Drive

Pendulum

Pennywise

Pinkshift

Polyphia

Queens Of The Stone Age

Querbeat (nur Rock am Ring)

Royal Blood

Royal Republic

Scene Queen

Schimmerling

Skindred

Sondaschule

Team Scheisse

The Interrupters

The Last Internationale

The Scratch

Thy Art Is Murder

Trettmann

Underoath

Wanda

Wargasm

While She Sleeps

Anders als in den Vorjahren sind bislang keine größeren Rap- oder Electro-Acts im Line-Up aufgeführt. Die zunächst angekündigten Mudvayne haben ihren Auftritt leider abgesagt.

Rock am Ring 2024: Tickets im Vorverkauf

In diesem Jahr feiert das Festival seinen 39. Geburtstag. Wie gewohnt wird es am Nürburgring ausgetragen. Für Käufer des Early-Bird-Tickets aus dem letzten Jahr wird es beim diesjährigen Vorverkauf ein günstigeres „Loyalty“-Ticket geben. Alle Festival-Gänger mit Anspruch auf das Angebot wurden per E-Mail informiert.

Das sind die Preise für die Rock-am-Ring-Tickets 2024:

Festival-Ticket: 199 Euro

General Camping/Parking: 69 Euro

Green Camping/Parking: 69 Euro

Rock'n'Roll Camping/Parking: 129 Euro

Caravan Camping: 119 Euro

Caravan Pass: 99 Euro

Car & Tent Pass: 99 Euro

Weekend Car Pass: 69 Euro

Mit 199 Euro liegen die Ticket-Preise also unter dem Normalpreis der diesjährigen Ausgabe. Für 2023 mussten Fans 229 Euro für das Festival-Wochenende ausgeben. Zusätzlich muss man aber noch den Preis für ein Camping-Ticket einplanen, so dass der Zugang zum Festival 2024 mindestens 270 Euro kosten wird.

Wie gewohnt wird am gleichen Wochenende das „Schwester“-Festival „Rock im Park“ mit dem gleichen Line-Up stattfinden.

Termin für Rock am Ring und Rock im Park 2024 : Freitag, 7. Juni bis Sonntag, 9. Juni

: Freitag, 7. Juni bis Sonntag, 9. Juni Tickets im Vorverkauf: Der Vorverkauf für die Festival-Tickets startet einen Tag nach dem diesjährigen Event, am Montag, den 5. Juni 2023 um 12:00 Uhr. Zu den Tickets bei Eventim.

Rock am Ring 2024: Tickets im Vorverkauf & Termin

Bei diesjährigen Festival waren die Foo Fighters, Kings of Leon und Die Toten Hosen die Headliner. Wer es in diesem Jahr nicht in die Eifel geschafft hat, konnte eine Zeitlang bei RTL+ kostenlos viele Konzerte vom Festival im Stream anschauen. Jetzt solltet ihr den YouTube-Kanal im Auge behalten. Ihr findet dort in den kommenden Tagen viele Auftritte vom diesjährigen Festival.

Lizenzbedingt wurden leider nicht alle Acts vom Festival-Wochenende live übertragen. Einige Bands, die man im Live-Stream sehen konnte, gibt es aus gleichen Gründen nicht in der Wiederholung, etwa das Konzert von Limp Bizkit.

