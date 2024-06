Rock am Ring 2025: Tickets, Bands & Termin – das ist bekannt

Mit „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ sind zwei der größten Festival-Highlights des Jahres an diesem Wochenende ausgetragen wurden. Fans, die bereits das nächste Event-Jahr planen wollen, können in Kürze bei den Rock-am-Ring-Tickets für 2025 im Vorverkauf zuschlagen. Den ersten Band-Eintrag für das Line-Up gibt es ebenfalls schon.

Der Vorverkauf für die Festival-Tickets 2025 startet heute, am Montag, den 10. Juni, um 16:00 Uhr. Die Karten bekommt hier bei Eventim. Hier geht es zum Vorverkauf: Zu Eventim. Der Termin für Rock am Ring 2025 ist das Wochenende vom 6. bis zum 8. Juni.

Rock am Ring 2025: Tickets & Line-Up

2025 werden 40 Jahre „Rock am Ring“ gefeiert. 1985 fand die erste Ausgabe statt, inzwischen gehört das Event zu den größten und beliebtesten Musik-Festivals in Europa. Zusammen mit dem Vorverkaufsstart und dem Termin wurde auch der erste Headliner verkündet. Mit Slipknot kommt eine der derzeit wichtigsten und beliebtesten Bands aus dem modernen Metal an den Nürburgring und nach Nürnberg. Die maskierte Gruppe ist bislang der einzige Eintrag für das Line-Up im Jahr 2025:

Slipknot

Das Ankündigungs-Video zum Jubiläums-Festival 2025:

Es werden aber noch über 100 weitere Acts in den kommenden Wochen und Monaten dazukommen. Das Festival wird schließlich um eine zusätzliche, vierte Bühne erweitert.

Rock am Ring 2025: Tickets ab heute im Vorverkauf

Der Ticket-Vorverkauf startet heute, am Montag, den 10. Juni 2024, um 16:00 Uhr. Zuschlagen könnt ihr bei Eventim. Preise sind noch nicht bekannt. In den letzten Jahren gab es direkt zum Vorverkaufsstart besonders günstige Karten. Tages-Tickets wird es vermutlich erst wenige Wochen vor dem Festival-Wochenende geben.

Darauf solltet ihr beim Ticket-Kauf unbedingt achten:

Vorsicht beim Ticketkauf: Das solltet ihr vorher wissen

auf YouTube

Wer überprüfen will, ob das Festival etwas für einen ist oder noch einmal die Highlights vom Wochenende genießen möchte, sollte im Angebot von RTL+ vorbeischauen (zu RTL+). Dort gibt es zahlreiche Videos von Konzerten des diesjährigen Rock-am-Ring-Festivals. Unter anderem seht ihr dort derzeit folgende Auftritte:

H-Blockx

Electric Callboy

Royal Republic

Donots

Kreator

Dropkick Murphys

Betontod

Guano Apes

