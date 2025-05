Rock-n-Roll-Geschichte: Was „der Tag, an dem die Musik starb“ bedeutet

Ihr interessiert euch für wichtige Wendepunkte der Musikgeschichte? Dazu zählt der Song „American Pie“ von DonMcLean. Wir verraten, was das Lied so bedeutend macht.

„The Day The Music Died“ – die wahre Geschichte hinter diesem Satz

Dieser Satz, den wahrscheinlich fast alle Musikliebhaber genauso im Kopf haben wie die Melodie dazu, hat einen traurigen Hintergrund. Denn er bezieht sich auf den 3. Februar 1959. Das ist der Todestag von den drei einflussreichen und bekannten Rock’n’Roll-Musikern Buddy Hollie, Ritchie Valens und J.P. Richardson (auch als „The Big Bopper“ bekannt).

Die drei Musiker verloren bei einem Flugzeugabsturz ihr Leben, als sie über den Bundesstaat Iowa in den USA flogen. Ein Ereignis, dass diesen Tag für immer denkwürdig für Rock’n’Roll-Liebhaber machte.

Der damals 13-jährige Don McLean arbeitete zu der Zeit als Zeitungsjunge und erfuhr beim Austragen der neuen Ausgaben von dem tragischen Unfall (Quelle: Rolling Stone). Darauf bezieht er sich später auch in seinem Lied zu dem Ereignis.

In seinem Song „American Pie“ verwendete Don McLean den Satz „Der Tag an dem die Musik starb“, um den Tod der drei Musiker zu gedenken und zu verarbeiten. Das Lied wurde zum Mega-Hit, hielt sich in 1972 vier Wochen lang auf Platz 1 der Charts und gilt bis heute als absoluter Klassiker. Im Video könnt ihr selbst noch einmal reinhören:

Das macht „American Pie“ von Don McLean so interessant

Doch nicht einzig den Verlust seiner Musik-Vorbilder betrauert Don McLean im Song. Darüber hinaus geht es auch um den Verlust einer unschuldigeren Ära der Musikgeschichte, dem „early rock and roll“ der 1950er Jahre.

Viele Interpretationen zum Song erkennen außerdem Referenzen zu anderen Musikgrößen, von Joan Baez, Bob Dylan, The Beatles bis hin zu The Byrds, The Rolling Stones und Janis Joplin. Konkret erklärt hat McLean die Lyrics aber nie – sie sollen immer offen für persönliche Auslegungen sein und würden in erster Linie als Poesie dienen.

„American Pie“ wird eine besondere Ehre zuteil

Auch auf offizieller Ebene wurde dem unvergesslichen Song besondere Anerkennung gegeben. Das US-amerikanische National Recording Registry der Library of Congress nahm den Song in seine Sammlung auf und zeichnete ihn damit als besonders „kulturell, historisch, und ästhetisch signifikant“ aus (Quelle: Library of Congress).