Rockstar Games entschädigt zwar einen GTA-Online-Spieler für einen Fehler im Spiel, wirklich nützlich ist das aber nicht. Wir verraten euch mehr zu dem Vorfall.

Durch einen Glitch im Spiel verlor ein GTA-Online-Spieler sein Schwebe-Motorrad Oppressor MK II. Ein ziemlich teures Gefährt, welches nicht einfach erneut gekauft werden konnte. Der Spieler kontaktierte den Rockstar Support und schilderte seine Situation. Zum Glück konnte er nachweisen, dass sich der Oppressor MK II vorher in seinem Besitz befand. Der Support zeigte sich verständnisvoll und gab dem Spieler 4.489.060 GTA $, damit das Schwebe-Motorrad erneut gekauft werden kann. Die Sache hatte nur einen Haken.

Nett gemeint, aber leider nicht genug

Tatsächlich hat sich der Preis des Oppressors MK II schon verdoppelt. Die ausgezahlte Menge an GTA $ ist also viel zu gering. Was die ganze Sache lächerlich macht, ist, dass eigentlich Rockstar Games selbst wissen müsste, wie hoch die Preise für ihre Fahrzeuge im Spiel sind. Doch Rockstar Games würde wohl nur den Preis erstatten, den die Spieler auch tatsächlich für das Fahrzeug ausgegeben hätten und eben nicht genug GTA $, um das Fahrzeug erneut zu kaufen. Sehr zur Empörung der Spieler.

Bug lässt Fahrzeuge verschwinden

Seit dem Release eines Updates für GTA Online gibt es Probleme mit einigen Fahrzeugen der Spieler. Der Glitch scheint die Versicherung „Mors Mutual“ zu löschen. Eine Versicherung, mit der ein eigentlich zerstörtes Fahrzeug vom Spieler ganz einfach wieder in seiner Garage auftaucht. Ohne diese Versicherung taucht das Fahrzeug, einmal zerstört, nicht wieder auf und muss wieder gekauft werden. Rockstar Games schrieb auf Twitter, dass dieses Problem bei ihnen bekannt sei und sie sich so schnell wie möglich darum kümmern würden. Bis dahin müssen die Spieler also ganz vorsichtig fahren.

