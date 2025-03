Rot heißt Stopp! Unter diesen Umständen könnt ihr mit dem Auto trotzdem fahren

Bei einer roten Ampel müsst ihr bekanntlich stehen bleiben und warten. Bestimmte Verkehrsumstände erlauben es euch aber, mit dem Auto über eine rote Ampel zu fahren.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

1. Ausnahme: Der grüne Pfeil neben der roten Ampel

Allen Autofahrern ist der grüne Pfeil im Straßenverkehr natürlich ein Begriff. Abseits entsprechender Ampeln gibt es aber Schilder neben Ampeln mit einem nach rechts zeigenden, grünen Pfeil. Auch dann dürft ihr trotz der roten Ampel fahren. Aber: An der Haltelinie müsst ihr stoppen und ihr dürft keine anderen Fahrzeuge behindern.

Anzeige

Ihr könnt das Schild mit dem grünen Pfeil also wie ein Stoppschild behandeln. Verwechselt das Schild jedoch niemals mit der Ampel, die einen grünen Pfeil zeigt. Da dürft ihr wirklich erst dann fahren, wenn die Ampel auf Grün springt.

2. Ausnahme: Einsatzfahrzeuge der Polizei oder Krankenwagen benötigen Platz

Möglicherweise wartet ihr gerade an einer roten Ampel und hinter euch ertönen Martinshörner und Blaulicht ist zu sehen. Müssen also Polizeiautos oder Krankenwägen an euch vorbei und ihr könnt nicht anders ausweichen, seid ihr dazu verpflichtet, über die rote Ampel zu fahren. Anschließend wartet ihr bis zur Grünphase oder begebt euch zurück zur Haltelinie.

Anzeige

E-Autos sind bisher nicht gerade erschwinglich, was sich aber künftig ändern könnte. Mehr dazu in unserem Video.

Anzeige

Günstige E-Autos? Volkswagen hat einen Plan Abonniere uns

auf YouTube

3. Ausnahme: Gehört ihr zu einem „geschlossenen Verband“, dürft ihr bei Rot fahren

Als Teil einer Autokolonne, wofür auch auf die Bezeichnung „geschlossener Verband“ verwendet wird, dürft ihr rote Ampeln überqueren. Das ist meist dann der Fall, wenn das erste Auto der Kolonne bei Grün die Ampel passiert und ihr euch weiter hinten befindet. Trotzdem solltet ihr besonders vorsichtig sein, denn ein erhöhtes Unfallrisiko besteht in jedem Fall.

Des Weiten müsst ihr euer Auto hinreichend kennzeichnen, damit alle Verkehrsteilnehmenden euren Wagen als der Kolonne zugehörig erkennen. Auch das Tempo ist wichtig, denn alle Fahrzeuge sollten mit gleicher Geschwindigkeit unterwegs sein.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.