Ab dem 28. Juni 2023 können Krimi-Fans die Serie „Criminal Minds“ im Streaming-Abo auf Disney+ sehen. Diese packende Serie handelt von einer besonderen Gruppe von FBI-Profilerinnen und -Profilern, die sich den gefährlichsten Serienmördern stellen, damit sie diese zur Strecke bringen. Der kreative Kopf hinter der Serie ist Jeff Davis. In den Hauptrollen glänzen Kirsten Vangsness, Matthew Gray Gubler und A. J. Cook, während Jennifer Love Hewitt in einigen Folgen ebenfalls mitwirkt.

Der Krimi-Hit bei den Streamingdiensten

Im Februar 2020 endete die beliebte Krimi-Serie nach 15 Staffeln und verabschiedete sich von den Zuschauer*innen mit einem Abschiedsgruß. Dabei handelte es sich eher um ein „Auf Wiedersehen“, denn im Juli 2022 verkündete der Streaming-Anbieter Paramount+ eine Wiederbelebung der Serie. Unter dem Titel „Criminal Minds Evolution“ sollte die Serie fortgesetzt werden und insgesamt zehn Folgen umfassen, die alle durch einen Fall miteinander verknüpft sind. Damit unterscheidet sie sich von den üblichen Episoden, in denen jeweils einzelne Fälle behandelt wurden. Fans können sich freuen! Zwar ist noch kein Starttermin bekannt gegeben, aber eine weitere Staffel steht in Aussicht. Ab dem 28. Juni 2023 ist das lange Warten endlich vorbei! Disney+ verfügt über die Recht der Serie und ihr findet diese in der Kategorie „Star“.

Die Handlung in „Criminal Minds Evolution“

Die Profiler-Einheit des FBI steht in „Criminal Minds Evolution“ vor einer völlig neuen Herausforderung, die mit einem zeitgemäßen Ansatz einhergeht. Während der Corona-Pandemie hat sich im Internet eine Gruppe von Mördern radikalisiert. Diese haben ein gemeinsames, gefährliches Netzwerk des Tötens geschaffen. Jennifer Jareau und ihr Team stehen vor der Aufgabe, die Mörder aufzuspüren. Wird es ihnen gelingen, die Täter zu entlarven?

