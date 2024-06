Rückruf-Aktion für legendären Geländewagen: Tausende Fahrzeuge betroffen

Ein Autohersteller muss ein bekanntes Fahrzeug zurückrufen – weil der Fehler unter Umständen schwerwiegende Folgen haben kann.

Initiiert vom Kraftfahrtbundesamt (KBA), muss der japanische Automobilhersteller seinen legendären Suzuki Jimny zurückrufen. Betroffen sind die „mTyp GJ“-Modelle, die in den Jahren 2018 und 2019 produziert wurden. Bei Qualitätssicherungsmaßnahmen sei der Fehler aufgefallen. Die Suzuki-Rückruf läuft beim Hersteller unter dem Code 97HA, das KBA führt den Fall unter der Referenznummer 013627.

Rückruf von Suzuki Jimny: Welcher Mangel wurde entdeckt?

Bei den genannten Modellen ist es möglich, dass die Kraftstoffpumpe blockiert, weil sich das Laufrad verformen kann. In dieser Folge funktioniert die Förderung des Kraftstoffs nicht mehr, was letztlich in einem Motorausfall enden kann. Um den Mangel zu beheben, können Besitzer des Fahrzeugs die Benzinpumpe tauschen lassen. Das KBA informiert betroffene Halter seit dem 15. April 2024 über diesen Mangel und bittet sie, ihre Geländewagen überprüfen zu lassen. Suzuki selbst gibt ungefähr zwei Stunden für die Dauer der Instandsetzung an.

Rückruf von Suzuki Jimny: Welche Modelle sind betroffen?

Weltweit sind über 21.000 Fahrzeuge von dem Fehler betroffen, in Deutschland sollen laut KBA 4.609 Autos zurückgerufen werden. Der Kreis der entsprechenden Modelle lässt sich aber weiter eingrenzen. Zum einen sind die Fahrgestellnummern von JSAGJB74V00108102 bis JSAGJB74V00126939 betroffen, zum anderen reicht der Produktionszeitraum vom 12. November 2018 bis zum 7. September 2019.

Personen- oder Sachschäden soll es bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine gegeben haben. Für Fragen wurde für Kundinnen und Kunden zudem die Hotline 089-45560483 eingerichtet.

Autoindustrie: Rückrufe keine Seltenheit mehr

Der japanische Hersteller ist allerdings nicht der einzige Automobilkonzern, der seine Fahrzeuge zurückrufen musste. So hat der Automarkenverbund Stellantis gleich mehrere Fabrikate zurückgerufen, bei Mercedes waren über 500.000 Wägen betroffen, und auch der legendäre Elektroauto-Hersteller Tesla musste eine breit angelegte Rückruf-Aktion initiieren.

