RuPaul-Zitate: 33 Sprüche über Ruhm, Kunst und Mentale Gesundheit

„Sieh mich an – ein großer alter schwarzer Mann unter all diesem Make-up, und wenn ich schön aussehen kann, kannst du das auch.“

„Du willst die Wahrheit über Drogen erfahren? Du kannst nur einen oder zwei Wege gehen. Du kannst nach oben oder nach unten gehen. Das ist es. Aber ab einem bestimmten Punkt führt man nirgendwo hin, egal was man tut, was man nimmt, und dann muss man sich hinsetzen und sich selbst gegenüberstehen.“

„Mir ist klar, dass niemand grausamer zu mir war als ich zu mir selbst. Der gefährlichste Ort der Welt ist in meinem Kopf.“

„Aber ich werde nicht ignoriert. Die Seele, die in diesem Körper lebt, wird nicht ignoriert. Ich bin hier, um zu bleiben.“

„Mein Leben ist so viel besser, es ist so viel bereichert, wenn ich mir die Mühe mache. Wenn ich tatsächlich mit Dankbarkeit die Tatsache feiere, dass ich auf diesem wunderschönen Planeten sein darf.“

„Wenn du zum Abbild deiner eigenen Fantasie wirst, ist das das Mächtigste, was du jemals tun kannst.“

„Die schlechte Nachricht ist, dass der Saboteur in dir nie verschwindet. Die gute Nachricht ist, dass er beherrschbar ist.“

„Es ist sehr leicht, die Welt zu betrachten und zu denken, das sei alles so grausam und so gemein. Es ist wichtig, nicht verbittert zu werden.“

„Ich höre die Stimme meiner Dunkelheit und sage: Danke fürs Teilen, Liebster, aber ich werde das Gegenteil von dem tun, was du sagst.“

„Indem ich mir etwas so Großes und Unbezähmbares wie den Ozean wünschte, hatte ich meinen eigenen Wunsch zum Ausdruck gebracht, die Fülle des Lebens zu erleben.“

„So sehr wir in jedem Winkel unseres Lebens nach Macht streben, so ist sie doch immer schon in uns. Es ist unmöglich, machtlos zu sein. Wenn du es erkannt hast, bist du selbst die Macht. Leben ist Macht.“