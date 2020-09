Im PlayStation-Store gibt es derzeit eine attraktive Rabatt-Aktion, bei der ihr euch zahlreiche Spiele-Hits wie The Last of Us 2, Days Gone und Spider-Man zu stark reduzierten Preisen sichern könnt.

Bis zum 16. September läuft im PlayStation-Store noch der Sale, bei dem einige der populärsten Spiele der aktuellen Konsolengeneration zu absoluten Top-Preisen angeboten werden. Diese Highlights solltet ihr auf keinen Fall verpassen – und wir haben euch deswegen die besten Angebote der Aktion zusammengesucht.

Unerlässliche Favoriten im PlayStation-Store

Der Sale im PS-Store dreht sich um „Unerlässliche Favoriten“ – Games, die sich in der Community als Spitzen-Spiele einen Namen gemacht haben und unverzichtbar für alle PS4-Besitzer sind. Zu dem Aufgebot gehören mit Kratos, Ellie, Peter Parker, Crash Bandicoot und Nathan Drake natürlich einige der populärsten Ikonen der Videospiel-Geschichte. Hier sind unsere Favoriten:

Hier geht's zum großen Sale im PlayStation-Store:

Hir geht's zum PS4-Sale!

Seid ihr PlayStation-Experten? Beweist euer Wissen in unserem Quiz!

Beweise dein Wissen über PlayStation in unserem Quiz! Hast du alle Daten von Sonys Konsole drauf? Schläfst du nachts mit der PS4 unter deinem Kopfkissen? Warst du schon seit der PlayStation 1 dabei? Kennst du das erfolgreichste Spiel auf der PlayStation oder sagt dir der Name Kevin Butler etwas, dann solltest du unbedingt weiterklicken und dein Wissen in diesem ultimativen Quiz testen!

