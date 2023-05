In sozialen Netzwerken wie TikTok und Instagram oder im Chat liest man immer wieder unbekannte Wörter. So kann euch der Ausdruck „same“ begegnen, ohne dass ihr etwas damit anzufangen wisst. Was bedeutet dieses „same“?

In der Netzsprache handelt es sich um ein Wort aus dem Englischen. Es wird ungefähr wie „säjm“ ausgesprochen.

Was heißt „Same“ in der Online-Sprache?

In der Online-Sprache kann es in verschiedenen Zusammenhängen benutzt werden. Schreibt jemand nichts weiter als „same“, will man einer vorherigen Aussage zustimmen. Man ist also der gleichen Ansicht wie der Vorredner. Eine eindeutige deutsche Übersetzung gibt es in solchen Fällen nicht. Würde man auf das englische „same“ verzichten, müsste man im Deutschen mehr als nur ein Wort verwenden. Die deutsche Entsprechung wäre so etwas wie:

„Ja, denke ich auch.“

„Mir geht es genauso“.

Man kann es also immer dann einsetzen, wenn man jemandem zustimmen oder ausdrücken möchte, dass man genauso denkt. Bereits 2021 stand das Wort in der Liste für die Wahl des Jugendwort des Jahres, das Rennen hat damals aber „cringe“ gemacht.

„Same“: Bedeutung des Worts bei TikTok, Memes & Co.

Manchmal wird „same“ auch in Verbindung mit anderen Wörtern verwendet. Wenn jemand schreibt „we are not the same“, will sich jemand von einer anderen Gruppe abgrenzen.

Steht hingegen sowas wie „same energy“, stellt man zwei Sachen gegenüber, die in irgendeiner Hinsicht gleich sind. Dabei handelt es sich oft um ein beliebtes Meme-Motiv, bei dem zwei eigentlich vollkommen unterschiedliche Sachen gleichgestellt werden.

Ähnlich verhält es sich mit dem Meme „they are the same picture“, bei dem zwei Bilder gezeigt werden, die zwar unterschiedlich sind, bei denen aber irgendwo Gemeinsamkeiten bestehen. Ein Beispiel für die Verwendung von „same“ als Meme:

Bekannt ist auch die Redewendung „same same but different“. Damit bezeichnet man etwas, dass zwar ähnlich, aber doch sehr verschieden ist. Man bezeichnet damit zum Beispiel Produktfälschungen wie schlecht nachgemachte Adidas-Klamotten oder Kleidung anderer Hersteller, auf denen zwar eine bekannte Marke aufgedruckt, bei denen aber die Qualität aber minderwertig ist. „Same same but different“ kann man aber auch wertungsfrei benutzen, wenn etwas auf den ersten Blick gleich aussieht und man erst bei einer genaueren Betrachtung unterschiede bemerkt:

