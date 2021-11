Samsung beteiligt sich in diesem Jahr natürlich auch wieder am Black Friday. Auf den 26. November 2021 muss man aber nicht warten, denn in diesem Jahr beginnen die „Black Weeks“-Angebote schon jetzt. Nachfolgend findet ihr die besten Angebote.

Samsung startet Black Friday mit „Black Weeks“-Angeboten

In diesem Jahr scheint jeder Händler den Black Friday schon verfrüht zu starten. Bei Amazon laufen jetzt schon die ersten Angebote. Und auch Samsung will dieses Mal nicht bis zum 26. November warten, an dem der Black Friday traditionell eigentlich stattfindet. Ab sofort gelten die nachfolgenden Angebote auf dieser Sonderseite (bei Samsung anschauen).

Die besten Angebote von Samsung zum Black Friday:

Im Fokus steht die 2-für-1-Aktion von Samsung. Ihr könnt aus verschiedenen Produkten wählen und erhaltet das zweite Gerät kostenlos. Ein Beispiel: Samsung Galaxy S21 mit 256 GB für 799 Euro kaufen und das Galaxy Tab S6 Lite im Wert von über 300 Euro kostenlos bekommen (bei Samsung anschauen). Ihr könnt aber beispielsweise auch ein Falt-Smartphone wählen und eine Galaxy Watch 3 als kostenlose Zugabe erhalten. Durch das zweite Produkt spart ihr immer sehr viel Geld.

Falls ihr lieber ein Tablet haben wollt, könnt ihr bei Samsung beispielsweise das Galaxy Tab S7 Plus mit 5G-Modem für nur 799 Euro kaufen (bei Samsung anschauen).

Die brandneue Samsung Galaxy Watch 4 ist natürlich auch im Preis reduziert. Je nach Modell werden im Warenkorb direkt bis zu 150 Euro abgezogen. So bekommt ihr die Galaxy Watch 4 mit 40 mm schon für 219 Euro (bei Samsung anschauen).

Samsung hat zudem viele weitere Produkte im Bereich von Haushaltsartikeln und IT reduziert. Wer einen neuen Handyvertrag sucht, könnte auch fündig werden. Direkt bei Samsung gibt es viele spannende Angebot.

In diesem Video erklären wir euch im Detail, wie der Black Friday eigentlich entstanden ist:

Was ist Black Friday? Abonniere uns

auf YouTube

Samsung-Deals auch bei anderen Händlern

Der Black Friday ist natürlich kein Event nur von Samsung. Diverse Händler werden ebenfalls Samsung-Produkte anbieten. Besonders Amazon, MediaMarkt, Saturn und Otto könnten da eine entscheidende Rolle spielen. Bei diesen Händlern gab es im Rahmen von Events immer wieder Produkte von Samsung zu günstigen Preisen.

Wenn ihr kein gutes Samsung-Angebot verpassen wollt, dann speichert euch diesen Artikel. Wir werden ihn in den kommenden Tagen und Wochen mit Angeboten füllen und immer wieder aktualisieren, sodass ihr immer wisst, welche Samsung-Produkte aktuell im Angebot sind. Weitere Top-Angebote findet ihr in diesem Artikel.