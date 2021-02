Wer sein Heimkino richtig einrichten will, sollte einen Blick in die aktuellen Samsung Superdeals bei Saturn werfen. Ab sofort und nur für kurze Zeit sind 4K-TVs, Smart-TVs, QLED-TVs und Soundbars im Preis reduziert. Gleichzeitig könnt ihr euch mit dem Kauf ausgewählter Modelle ein gratis Samsung Galaxy-Smartphone oder Cashback sichern. Wie genau die Aktion funktioniert und welche drei Angebote sich besonders lohnen, erfahrt ihr hier.

Samsung-TVs als Superdeal bei Saturn

Für den Samsung GQ65Q90T QLED-TV mit 65 Zoll senkt Saturn den Preis auf 1.779 Euro statt 2.149 Euro. Dafür bekommt ihr ein Smart-TV mit tiefen Kontrasten und starken Details dank Quantum HDR 2000 und klarer Sicht dank Antireflexbeschichtung gegen Tageslicht. Über eine handliche „One Remote“ Fernbedienung lassen sich TV-Programm, Streaming, App-Inhalte und Spielekonsolen bequem und übergreifend bedienen.

Zur kompletten Ausstattung des Samsung GQ65Q90T zählen:

65 Zoll Bildschirmdiagonale

QLED-Panel in UHD (4K, 3.840 × 2.160 Pixel Bildschirmauflösung)

100/120 Hz

Q HDR 2000, HDR10+

DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2

WLAN, Ethernet

Bluetooth

Quantum Prozessor 4K

4x HDMI

2× USB

1× digitaler Audioausgang (optisch)

3× Antenneneingang

CI+

Der 4K-TV zählt gleichzeitig zu den ausgewählten Modellen, bei denen ihr euch ein Gratis-Smartphone von Samsung sichern könnt. Wichtig ist hier, genau auf die Modellnummer zu achten: Beim Kauf des Samsung GQ65Q90T bis zum 14.03.2021 erhaltet ihr im Rahmen der Aktionsbedingungen das Samsung Galaxy A71 mit 128 GByte in der Farbe Prism Crush Black. Der Regulärpreis dafür liegt sonst bei rund 360 Euro.

150 Euro Cashback auf Samsung QLED-TV

Mit dem Samsung GQ75Q60T bekommt ihr einen QLED-TV in 75 Zoll mit der Energieeffizienzklasse A+. Für den Saturn-Preis von 1.427,93 Euro könnt ihr euch 150 Euro Cashback beim Kauf sichern und im Vergleich zum Regulärpreis sparen. Zur genauen Ausstattung gehören hier:

75 Zoll Bildschirmdiagonale

QLED-Panel in UHD (4K, 3.840 × 2.160 Pixel Bildschirmauflösung)

DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2

Q HDR

WLAN, Ethernet

Bluetooth Quantum Prozessor Lite

3× HDMI

2x USB

1× digitaler Audioausgang (optisch)

2× Antenneneingang

1x Composite Eingang (AV)

CI+

Samsung GQ75Q80T QLED UHD 4K-TV stark reduziert

Den ebenfalls mit einem 75-Zoll-Display ausgestatteten Samsung GQ75Q80T QLED UHD 4K-TV reduziert Saturn von 2.699 Euro auf 2.249 Euro. Ihr spart damit 450 Euro und könnt euch zusätzlich noch weitere 250 Euro Cashback im Rahmen der Samsung-Aktion sichern. Effektiv zahlt ihr am Ende damit 1.999 Euro statt dem UVP von 2.699 Euro. On top lässt sich ohne Registrierung sechs Monate HD+ gratis testen – damit empfangt ihr private Sender in HD- und UHD-Qualität. Für ausreichend Kontrast sorgt wiederum Q HDR 1500 neben folgenden Features:

75 Zoll Bildschirmdiagonale

QLED-Panel in UHD (4K, 3.840 × 2.160 Pixel Bildschirmauflösung)

DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2

WLAN, Ethernet

Bluetooth

Quantum Prozessor 4K

Q HDR 1500

4x HDMI

2× USB

1× digitaler Audioausgang (optisch)

3x Antenneneingang

CI+

Die Superdeal-Aktion gilt bis zum 14.03.2021 und nur für den deutschen Markt. Neben genannten Modellen sind nur neue Samsung TVs und Samsung Aktions-Soundbars mit entsprechendem Modell-Code Teil der Aktion. Alle genauen Aktionsgeräte, Teilnahmebedingungen und Details findet ihr direkt auf der Samsung-Aktionsseite bei Saturn.