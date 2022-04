Bei Media Markt und Saturn startete die Galaxy Week. In beiden Shops wird euch beim Kauf von zahlreichen Samsung-Produkten die Mehrwertsteuer geschenkt. Selbst bereits reduzierte Smartphones, Smartwatches und Co. werden so noch mal günstiger. Wir haben die Angebote geprüft und zeigen euch die besten Deals.

„Samsung Galaxy Week“ bei MediaMarkt & Saturn: Samsung-Artikel zu Top-Preisen

Die Mehrwertsteuer-Aktion für Samsung-Produkte findet sowohl bei MediaMarkt als auch Saturn statt. Bis einschließlich Freitag, den 14. April 2022, bekommt ihr auf ausgewählte Smartphones, Galaxy-Watch-Modelle, Laptops und Galaxy-Buds-Live-Kopfhörer von Samsung rechnerisch die Mehrwertsteuer erlassen (Angebot bei MediaMarkt ansehen).

Samsung-Handy zum Top-Preis: Diese Angebote lohnen sich

Hier verraten wir euch, bei welchen Samsung-Geräten ihr aktuell bei MediaMarkt und Saturn so richtig sparen könnt. Vor allem das Samsung Galaxy A22 ist hier hervorzuheben. Es ist noch kein Jahr alt und doch schon eins von Samsungs beliebtesten Smartphones. Es unterstützt die 5G-Mobilfunktechnik und punktet mit seinem riesigen Akku. Und das zu einem echten Schnäppchenpreis – und ist jetzt sogar nochmal günstiger.

SAMSUNG Galaxy A22 Statt 179 Euro UVP: 6,6 Zoll TFT-Display in FHD+. 64 GB Speicher (Maximale Speicherkartenkapazität 1 TB durch microSD). Fingerprintsensor und Akku-Kapazität 5.000 mAh. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.04.2022 12:40 Uhr

Samsung Galaxy Book Go LTE Statt 369 Euro UVP: Notebook mit 13,97 Zoll Display, Qualcomm Snapdragon 700, 4 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Interner Speicher und Windows 11 Home. Bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.04.2022 13:13 Uhr

Besonderheit des Galaxy Book Go: Dank Mobilfunk-Unterstützung könnt ihr eine SIM-Karte einlegen und auch von unterwegs im Netz surfen. Dank der Mehrwertsteuer-Aktion ist das Galaxy Book Go so günstig wie noch nie. Sogar Amazon hat beim Rekordpreis nachgezogen.

Samsung Galaxy Watch4, Statt 178 Euro UVP: Smartwatch mit Aluminium-Gehäuse in 40 mm Durchmesser. GPS, Fitnesstracking und dem Zugriff auf Apps. So günstig wie jetzt war sie noch nie! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.04.2022 13:32 Uhr

Hier ein Schmankerl für Smartwatch-Fans: So günstig wie jetzt war die Galaxy Watch 4 noch nie! Zusätzlich erhaltet ihr die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer Samsung Galaxy Buds 2 im Wert von rund 80 Euro gratis dazu!

Samsung Galaxy Buds Live Statt 149 Euro UVP: Musik hören und Headsetfunktion in eine. Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und Funktionssteuerung per Touchpad. Inklusive Ladeetui, Akku hält bis zu 6 Stunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.04.2022 14:20 Uhr

Wer das Paar Samsung Galaxy Buds Live ordert, bekommt ein zweites Paar kostenlos dazu.

Samsung Galaxy Fit2 Statt 33 Euro UVP: Fitnesstracker von Samsung behält die wichtigsten Funktionen im Blick: Schritte, Herzfrequenz, Bewegungen und Schlaf. Informiert über eingehende Anrufe oder Nachrichten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.04.2022 13:56 Uhr

