Im Rahmen der „Samsung Galaxy Week“ wird euch bei Media Markt beim Kauf von zahlreichen Samsung-Produkten die Mehrwertsteuer geschenkt. Mit dabei sind unter anderem Smartphones, Galaxy Buds, Tablets und Smartwatches. Wir haben die Angebote geprüft und zeigen euch die besten Deals.

„Galaxy Week“ bei MediaMarkt: Samsung-Geräte ohne Mehrwertsteuer

MediaMarkt schenkt euch im Rahmen der „Samsung Galaxy Week“ aktuell die Mehrwertsteuer auf ausgewählte Smartphones, Galaxy Watches, Laptops und Kopfhörer. Die Angebote sind allerdings zeitlich begrenzt und nur noch bis Freitag, den 27. Mai 2022 verfügbar. Besonders beliebte Produkte können auch schon vorab ausverkauft sein – wer Interesse hat, sollte sich also beeilen.

Unter 59 Euro Warenwert werden Versandkosten in Höhe von 4,99 Euro fällig. Das könnt ihr umgehen, wenn ihr euren Einkauf in eine MediaMarkt-Filiale in eurer Nähe verschicken lasst und persönlich abholt.

Samsung-Aktion bei MediaMarkt: Diese 6 Angebote sind wahre Schnäppchen

Wir haben uns die vermeintlichen Schnäppchen genau angesehen, die Preise mit denen anderer Händler verglichen und listen folgend nur die besten Angebote. Mit dabei ist zum Beispiel das beliebte Samsung Galaxy A52s 5G mit 4.500-mAh-Akku. Aber auch die Galaxy Buds in der Farbe rot und die neueste Smartwatch-Generation von Samsung mit GPS-Tracking für den Outdoor-Sport sind reduziert zu haben. Wer außerdem auf der Suche nach Tablets und Speichermedien ist, wird ebenfalls in der „Samsung Galaxy Week“ fündig. Die Mehrwertsteuer wird bereits automatisch abgezogen, sodass ihr nichts weiter beachten müsst.

Samsung Galaxy A52s 5G 128 GB Statt 299 Euro: Smartphone mit 6,5-Zoll-Display, 6 GB RAM, 128 GB internem Speicher (erweiterbar), Snapdragon 778G-Prozessor, 64-MP-Rück- und 32-MP-Frontkamera & 4.500-mAh-Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.05.2022 12:51 Uhr

Samsung Galaxy Buds Live Statt 149 Euro UVP: Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung und bis zu 6 Stunden Wiedergabezeit. Top-Sprachqualität durch 3 Mikrofone. Funktionssteuerung per Touchpad. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.05.2022 13:11 Uhr

Samsung Galaxy Watch4, Statt 178 Euro UVP: Smartwatch mit Aluminium-Gehäuse in 40 mm Durchmesser. GPS, Fitnesstracking und dem Zugriff auf Apps. So günstig wie jetzt war sie noch nie! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.05.2022 12:27 Uhr

Welche Funktionen die Samsung Galaxy Watch 4 zu bieten hat, seht ihr im Hands-On-Video:

Samsung Galaxy Tab A8 WiFi Statt 229 Euro UVP: 10,5-Zoll-Display, 3 GB RAM und 32 GB internem Speicher (erweiterbar). Die Frontkamera bietet Aufnahmen mit bis zu 8 MP. Hinten sind Bilder mit 8 MP möglich. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.05.2022 12:54 Uhr

Samsung EVO Plus, Micro-SDXC Speicherkarte, 128 GB Statt 19,35 Euro UVP: Mit einer Speicherkapazität von 128 GB und Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 130 MB/s. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.05.2022 12:57 Uhr

Samsung 980 Festplatte Retail, 1 TB SSD M.2 via NVMe Statt 129,99 Euro: Interne Festplatte mit 1 Terrabyte Speicherkapazität und Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3500 MB/s. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.05.2022 12:59 Uhr

