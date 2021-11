Samsung beteiligt sich in diesem Jahr natürlich auch wieder am Black Friday. Auf den 26. November 2021 müsst ihr aber nicht warten, denn in diesem Jahr beginnen die „Black Weeks“-Angebote schon jetzt. Nachfolgend findet ihr die besten Angebote.

Black Friday bei Samsung mit tollen Angeboten

In diesem Jahr scheint jeder Händler den Black Friday schon verfrüht zu starten. Bei Amazon laufen jetzt schon die ersten Angebote. Und auch Samsung will dieses Mal nicht bis zum 26. November warten, an dem der Black Friday traditionell eigentlich stattfindet. Ab sofort gelten die nachfolgenden Angebote auf dieser Sonderseite (bei Samsung anschauen).

Die besten Angebote von Samsung zum Black Friday:

Im Fokus steht die 2-für-1-Aktion von Samsung. Ihr könnt aus verschiedenen Produkten wählen und erhaltet das zweite Gerät kostenlos (bei Samsung anschauen). Einige Produkte sind schon vergriffen, aber es sind noch viele dabei wie das Galaxy S21 Plus mit 256 GB, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3, diverse Kühlschränke, Waschmaschinen, ein großer 75-Zoll-Fernseher und ein Notebook. Dazu gibt es dann ein anderes Gerät kostenlos. Ein Beispiel:

Ihr wählt das Samsung Galaxy S21 Plus mit 256 GB internem Speicher für 979 Euro und dazu den Wärmepumpentrockner mit 7 kg im Wert von 549 Euro. Für beides zusammen zahlt ihr so 979 Euro statt 1.648 Euro. Ein echter Knaller.

Interessant ist auch der Deal mit dem Galaxy Tab S7 FE. Ihr kauft das Samsung-Tablet in der WiFi- oder 5G-Version und bekommt das Tastatur-Cover kostenlos dazu (bei Samsung anschauen).

Ansonsten laufen direkt bei Samsung noch folgende Aktionen:

Samsung-Deals bei anderen Händlern

Samsung Galaxy S20 FE für 399 Euro

(bei MediaMarkt anschauen)

Kleiner Smartphone-Geheimtipp, da es sich hierbei um die bessere Version mit Qualcomm-Prozessor handelt, die eine deutlich höhere Performance als die Exynos-Version besitzt.

(bei Otto anschauen) (bei MediaMarkt anschauen) (bei Saturn anschauen)

Schöne Tizen-Smartwatch der letzten Generation, die zu einem wirklich günstigen Preis verkauft wird. Samsung ist jetzt aber auf Wear OS als Betriebssystem für Smartwatches umgestiegen, sodass es nur eine begrenzte Zeit Updates dafür geben wird.

(bei Amazon anschauen)

Ebenfalls eine sehr schöne Uhr, die ich selbst besitze. Läuft auch noch mit Tizen und wird deswegen in einiger Zeit keine Updates mehr bekommen. Trotzdem kann man damit aktuell zu einem günstigen Preis sportliche Aktivitäten tracken, den Blutdruck messen und sogar ein EKG erstellen.

(bei MediaMarkt anschauen) (bei Saturn anschauen)

Wer auf der Suche nach einem relativ kleinen und möglichst günstigen Android-Tablet ist, der ist hier genau richtig. Für nur 99 Euro gibt es ein 8,4-Zoll-Modell mit langer Laufzeit und schickem Design.

(bei Samsung anschauen)

Die aktuellen High-End-Tablets von Samsung werden zu sehr attraktiven Preisen direkt beim Hersteller verkauft. Das normale Galaxy Tab S7 kostet 479 Euro, das Plus-Modell mit größerem AMOLED-Display kostet nur noch 679 Euro. Günstiger geht es nicht.

(bei MediaMarkt anschauen) (bei Saturn anschauen)

Solide In-Ear-Kopfhörer mit langer Laufzeit und gutem Klang. Zum Preis von 59 Euro ein echt gutes Angebot.

Die besten Tipps zum Black Friday im Video:

