MediaMarkt hat aktuell ein verlockendes Tarif-Bundle mit dem Galaxy S 20 FE im Angebot. Zum beliebten Samsung-Smartphone gibt's eine Allnet-Flat sowie 6 GB Datenvolumen im Telekom-Netz zum absoluten Sparpreis. Wir haben nachgerechnet und verraten, warum sich der Deal lohnt.

MediaMarkt: Samsung Galaxy S20 FE + 6 GB Telekom-LTE

Wer sich einen günstigen Tarif-Deal mit dem Galaxy S20 FE sichern möchte, sollte jetzt in der Tarifwelt von MediaMarkt reinschauen. Dort gibt es die Fan Edition des Samsung-Smartphones inklusive Allnet-Flat sowie 6 GB Datenvolumen im Telekom-Netz für 19,99 Euro im Monat. Hinzu kommen noch einmalig 29 Euro Zuzahlung für das Handy und eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Tarif: green LTE 6GB Promo

Netz: Telekom

6 GB LTE (max. 21,6 MBit/s)

(max. 21,6 MBit/s) Allnet-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Mehr zum Samsung Galaxy S20 FE erfahrt ihr im Vorstellungsvideo:

Die Kosten des Angebots im Überblick:

Grundgebühr: 24 x 19,99 Euro

Zuzahlung fürs Samsung Galaxy S20 FE: 29 Euro

Einmalige Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: gratis

= 548,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit

Darum lohnt sich der Deal in der Tarifwelt von MediaMarkt

Das Samsung Galaxy S 20 FE kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 450 Euro. Rein für den Tarif zahlt ihr also 548,75 Euro - 450 Euro = 98,75 Euro über 24 Monate. Das entspricht 4,11 Euro pro Monat – ein günstiger Preis für eine Allnet-Flat mit 6 GB Datenvolumen im Telekom-Netz. Aber beachtet: Eine SMS-Flat ist in diesem Angebot nicht enthalten. Für jede SMS zahlt ihr zusätzlich 19 Cent. Wer allerdings sowieso keine SMS versendet, da er lediglich via Messenger wie WhatsApp kommuniziert, kann dies vernachlässigen.

Vergesst jedoch auf keinen Fall, rechtzeitig zu kündigen, denn ab dem 25. Monat steigt die Grundgebühr auf 26,99 Euro, obwohl ihr das Smartphone bereits abbezahlt habt.

Was taugt das Samsung Galaxy S 20 FE?

Mit dem Galaxy S 20 FE hat Samsung ein sehr interessantes Android-Handy auf den Markt gebracht. Es bietet ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier im Angebot bekommt ihr die etwas schwächere 4G-Version mit Exynos-Prozessor. Die 5G-Version mit Qualcomm-Chip bietet mehr Leistung, wie wir im Test vom Samsung Galaxy S 20 FE 5G festgestellt haben. Bei dem tollen Preis ist das aber zu vernachlässigen.