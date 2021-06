Der Prime Day 2021 von Amazon ist genau die richtig Zeit, um gute Samsung-Deals zu machen. Mit dabei sind Smartphones, Smartwatches, Tablets, Kopfhörer und vieles mehr. Falls ihr gerade auf der Suche nach einem dieser Geräte seid, könnt ihr heute zuschlagen. Wir liefern euch die besten Angebote.

Samsung-Deals am Amazon Prime Day 2021

Um von den Angeboten direkt bei Amazon zu profitieren, müsst ihr eine Prime-Mitgliedschaft haben. Wenn ihr diese nicht habt, könnt ihr sie für 30 Tage kostenlos abschließen und danach einfach wieder kündigen. Kommen wir nun zu den besten Samsung-Angeboten am Prime Day:

Das war nur eine kleine Auswahl der Samsung-Deals zum Prime Day 2021. Alle anderen Deals findet ihr auf dieser Sonderseite von Amazon. Wie immer gilt: Jedes Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Der Preis und die Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern. Wir werden den Artikel regelmäßig aktualisieren.

In diesem Video verraten wir euch, was das Samsung Galaxy A51 zu so einem guten Smartphone macht:

