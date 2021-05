Das Samsung Galaxy A21s gilt als kleiner Geheimtipp für alle, die sich ein gutes und sehr günstiges Android-Handy kaufen wollen. MediaMarkt und Saturn haben den Preis jetzt stark gesenkt und Amazon geht mit. Doch mit einem kleinen Trick lässt sich sogar noch mehr sparen.

Samsung Galaxy A21s für 111 Euro erhältlich

Als das Samsung Galaxy A21s im Mai 2020 vorgestellt wurde, hat es noch 209 Euro gekostet. Mittlerweile ist der Preis massiv gefallen. Aktuell verlangen MediaMarkt und Saturn nur noch 111 Euro. Meldet ihr euch für den Newsletter an, dann könnt ihr zusätzlich 10 Euro sparen und kommt so auf nur noch 101 Euro. Es fallen zudem keine Versandkosten an.

Zum Angebot bei Saturn

Zum Angebot bei MediaMarkt

Amazon ist zum Preis von 111 Euro mitgegangen. Einen zusätzlichen Rabatt wie bei der Konkurrenz gibt es aber nicht. Wer aber lieber bei Amazon bestellt, kann das natürlich auch tun. Im Preisvergleich werden 140 Euro fällig. Ihr spart ihr also sehr viel, wenn ihr jetzt zuschlagt.

Zum Angebot bei Amazon

Kostenlos TV gucken auf dem Samsung-Handy:

Wieso ist das Samsung Galaxy A21s so interessant?

Das hat gleich mehrere Gründe. Samsung hat das Galaxy A21s im Vergleich zum A20s technisch ordentlich aufgewertet. So ist ein Quad-Core-Prozessor mit 3 GB RAM und 32 GB internem Speicher verbaut. Die Performance unter Android geht absolut in Ordnung. An zwei weiteren wichtigen Punkten wurde aber ordentlich nachgelegt. Die Kamera löst nun mit 48 MP auf. In dieser Preisklasse ist das ungewöhnlich viel. Viel wichtiger ist aber das Upgrade beim Akku. Dort kann man nun auf 5.000 mAh zugreifen. Ansonsten bleibt es beim 6,5-Zoll-Display mit HD+-Auflösung, einem schicken Design und LTE-Modem. Erfreulicherweise können in diesem Handy sowohl zwei SIM-Karten als auch eine microSD-Karte mit bis zu 512 GB eingelegt werden. Man muss also keine Kompromisse eingehen. Für Einsteiger ist das Handy zu dem Preis ein echter Geheimtipp.