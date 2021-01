Das Samsung Galaxy A51 ist eine günstige Alternative zum Galaxy S20 und gilt schon länger als Smartphone-Geheimtipp. Passend zum neuen Jahr hat Samsung eine dicke Rabattaktion gestartet, bei der ihr das Handy sehr günstig kaufen könnt.

Samsung Galaxy A51 Facts

Samsung Galaxy A51 wieder günstig kaufen

Originalartikel:

Auch das Samsung Galaxy A51 ist nicht vor einem Preisverfall gefeit: Anfang 2020 kam es für 369 Euro auf den Markt, nur wenige Wochen später war es schon deutlich günstiger zu haben. Über das ganze Jahr 2020 nahmen die Online-Bestpreise kontinuierlich, wie von Samsungs A-Reihe gewohnt, immer weiter ab. Zum Black Friday 2020 und der darauf folgenden Cyberweek gipfelte der Preisverfall in einer neuen Bestmarke: So konnte man das Samsung Galaxy A51 in verschiedenen Shops für 220 Euro und etwas darunter erwerben.

Samsung Galaxy A51: Was macht das Handy so besonders?

Wer sich das obige Video anschaut, merkt schnell, dass die Ausstattung für den verlangten Preis überdurchschnittlich gut ist. Es gibt ein riesiges 6,5-Zoll-Display mit Fingerabdrucksensor im Bildschirm, insgesamt vier Kameras, die wirklich alle Situationen abdecken, und eine lange Akkulaufzeit. Dazu Dual-SIM, ein microSD-Slot und Android 10 mit One UI 2.0. Der Octa-Core-Prozessor, die 4 GB RAM und 128 GB interner Speicher sorgen für eine hohe Performance und viel Platz für alles Mögliche. Mehr Handy braucht man einfach nicht – haben wir auch im Test vom Samsung Galaxy A51 festgestellt.

Wer also auf der Suche nach einem guten Mittelklasse-Handy ist, der kann ohne große Sorgen zum Samsung Galaxy A51 greifen. Es ist optisch noch einmal etwas schöner als das Galaxy A50, technisch auf dem neuesten Stand und in Sachen Kamera besser ausgestattet. Durch den gefallenen Preis ist das Handy damit zu einem echten Geheimtipp geworden.