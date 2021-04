Das Samsung Galaxy A52 (5G) ist gerade erst frisch auf den Markt gekommen, da hat es Otto bereits unerklärlicherweise massiv im Preis gesenkt. Es kostet sogar weniger als das schlechter ausgestattete Galaxy A52. Zusätzlich gibt es sogar noch Kopfhörer dazu. Schlagt zu, solange dieses Angebot gilt.

Samsung Galaxy A52 (5G): Bei Otto viel günstiger zu haben

Wer sich aktuell ein neues Mittelklasse-Handy kaufen möchte, sollte sich das Samsung Galaxy A52 (5G) anschauen. Das brandneue Modell kostet eigentlich 429 Euro, wird bei Otto aktuell aber für nur 344,99 Euro verkauft. Damit kostet es weniger als das schlechter ausgestattete Galaxy A52, das auf 349 Euro kommt. Wer sich eines der Handys bis zum 8. April 2021 holt, bekommt zudem Samsung-Kopfhörer Galaxy Buds+ im Wert von über 80 Euro kostenlos dazu. Schlagt zu, bevor die Aktion beendet wird. So günstig bekommt ihr das Handy in den kommenden Wochen nicht mehr. Otto gibt sogar drei Jahre Garantie. Damit seid ihr lange abgesichert.

Was macht das Samsung Galaxy A52 5G so besonders?

Es handelt sich um das neueste Smartphone von Samsung, das die Mittelklasse erobern möchte. Das Unternehmen hat dem Galaxy A52 (5G) so einige Premium-Features spendiert. Dazu gehört ein hochwertiges 120-Hertz-Super-AMOLED-Display, ein schneller Prozessor, viel Arbeitsspeicher und interner Speicher, eine IP67-Zertifzierung und die 64-MP-Kamera, die tatsächlich ziemlich gute Fotos machen. Zudem schränkt man den Funktionsumfang nicht ein. Man kann an diesem Samsung-Handy also weiterhin einen normalen Kopfhörer anschließen und den Speicher per microSD-Karte erweitern. Es wird sogar ein Netzteil mitgeliefert. Das alles gibt es beim mehr als doppelt so teuren Galaxy S21 gar nicht mehr. Die Update-Garantie von vier Jahren ist nur die Kirsche auf der Torte.

Wird der Preis des Samsung Galaxy A52 5G weiter fallen?

Der Preissturz von über 70 Euro in wenigen Tagen nach dem Marktstart bei Otto ist sehr ungewöhnlich. Im Grunde ist ein Preisverfall, der innerhalb der ersten 2 Monate bei so einem Samsung-Handy stattfindet. Aktuell profitiert man doppelt, da man noch in der Aktionsphase mit den Galaxy Buds+ ist. Effektiv landet man also bei um die 270 Euro. Bis wir erneut bei so einem Preis landen, könnten Monate vergehen.