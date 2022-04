Das Samsung Galaxy A53 erschien zwar erst Anfang des Monats, doch schon jetzt ist der neuesten Ableger der A-Reihe samt Handytarif bei Saturn zu einem absoluten Top-Preis zu haben. Zum Mittelklasse-Smartphone gibt's nicht nur einen 6-GB-Tarif im o2-Netz, sondern noch ein Paar Buds Live gratis dazu. Wir haben alle Kosten ausgerechnet und verraten, warum sich der Deal lohnt.

Samsung Galaxy A53 + Galaxy Buds Live im o2-Bundle bei Saturn

Samsungs beliebte A-Reihe geht in eine neue Runde und kam Anfang April auf den deutschen Markt. Das Galaxy A53 5G macht in ersten Tests einen sehr guten Eindruck und kann in diversen Tarif-Bundles erstanden werden. So auch bei Saturn, wo ihr das nagelneue Smartphone mit 128 GB Speicher inklusive Allnet-Flat und 6 GB LTE-Datenvolumen im o2-Netz bekommt (Angebot bei Saturn ansehen). Zur günstigen Grundgebühr von 14,99 Euro im Monat kommen einmalig noch 29 Euro Zuzahlung sowie 29,99 Euro Anschlusspreis hinzu.

Als Bonus schenkt euch Samsung ein Paar Galaxy Buds Live in Weiß gratis dazu. Außerdem: Den Tarif bekommt effektiv kostenlos zum Handy dazu, wie unsere Rechnung unten zeigt.

Details des Tarifs im Überblick

Netz: o2

Tarif: Super Select S

6 GB LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

LTE-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Samsung Galaxy A53 mit Vertrag im o2-Netz: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr (monatlich) 14,99 Euro Zuzahlung (einmalig, zu Vertragsbeginn) 29 Euro Anschlussgebühr (einmalig, zu Vertragsbeginn) 29,99 Euro Versandkosten (einmalig) 0 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatlich und einmalige Kosten addiert) 418,75 Euro Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) 361 Euro (Handy) + 58 Euro (Earbuds) Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzüglich Gerätewerte) -25 Cent Angebot ansehen

Wie der Preisvergleich bei Idealo.de zeigt, kann das Samsung Galaxy A52 für 361 Euro UVP bestellt werden. Für die Earbuds fallen ca. 58 Euro an. Die Werte für die beiden Geräte zusammen übersteigen also die Gesamtkosten des gesamten Bundles. Das bedeutet, dass ihr den 6-GB-Tarif bei Saturn effektiv kostenlos zum Handy dazu erhaltet. Als zusätzliches Goodie gibt es noch ein Jahresabo von Security McAfee Live Safe kostenlos dazu und wurde in der Rechnung nicht mit berücksichtigt.

Vergesst jedoch auf keinen Fall, den Vertrag rechtzeitig zum Ende der Mindestlaufzeit zu kündigen, nur so geht der günstige Preis auch auf. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann seit Anfang 2022 monatlich gekündigt werden.

So kommt ihr an die Galaxy Buds Live von Samsung

Wenn ihr euch für das neue Samsung Galaxy A53 entschieden habt und noch bis zum 18.4.2022 den Kauf tätigt, müsst ihr das Gerät bis zum 5.5.2022 auf der Samsung Aktionsseite registrieren und bekommt die Buds kurz darauf gratis nach Hause gesendet.

Wie das Galaxy A53 5G in unserem Test abgeschnitten hat, erfahrt ihr hier:

Samsung Galaxy A53 5G und A33 5G: Highlight vorgestellt

