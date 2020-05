Mitte März 2020 hat Samsung mit den „Galaxy Buds+“ den Nachfolger der eigenen True-Wireless-Kopfhörer auf den Markt gebracht. Jetzt gibt es den verbesserten Airpods-Konkurrenten bereits wesentlich günstiger im Angebot. Wir haben uns die Preisentwicklung angeschaut.

Samsung Galaxy Buds Plus im Angebot: TWS-In-Ears jetzt zum Schnäppchenpreis bei MediaMarkt

Samsung SM-R175 Galaxy Buds+ True Wireless Kopfhörer Weiß, Schwarz, Blau | MediaMarkt * Jetzt ab 119,00 € bei MediaMarkt Preisvergleich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 5.5.2020 19:31 Uhr

Derzeit gibt es bei MediaMarkt die Galaxy Buds Plus für nur 109 Euro (versandkostenfrei) stark reduziert im Angebot. So bekommt ihr die zweite Generation der Galaxy Buds in allen Farben zu einem absoluten Top-Preis. Damit ihr auf den Deal-Preis kommt, müsst ihr euch einfach für den MediaMarkt-Newsletter anmelden. Ihr erhaltet dann einen 10-Euro-Gutschein, der 48 Stunden genutzt werden kann.

Aber auch ohne zusätzlichen Rabatt ist das Angebot für 119 Euro solide. Laut dem Vergleichsportal idealo.de schwankt der Preis sonst zwischen 134 bis 142 Euro (Stand: 05.05.2020). Bei einem UVP von 169 Euro sind die Wireless-Kopfhörer also mit dem aktuellen Deal bereits beträchtlich gefallen.

Samsung Galaxy Buds Plus: Wo ist der Unterschied zum Vorgänger?

Im Vorfeld oft als „Galaxy Buds 2“ betitelt, sind die Galaxy Buds Plus ein kleineres Update als vermutet. Aktives Noise Cancelling fehlt bei den kompakten In-Ears weiterhin. Dafür wurde aber die Akkulaufzeit verbessert und auf 11 Stunden pro Ladung verlängert (vorher 6 Stunden). Auch beim Sound hat sich etwas getan: Samsung verbaut nun 2 Treiber, was für mehr Qualität sorgt. Durch ein zusätzliches Außenmikrofon ist auch bei der Sprachqualität für Telefonate nachgebessert worden. Die neue Plus-Variante ist also nicht unbedingt ein Upgrade wert, wenn ihr mit dem Vorgängern zufrieden seid. Wer jetzt einsteigt oder mehr Laufzeit benötigt, ist beim Nachfolger allerdings besser beraten.

Samsung Galaxy Buds Plus: Direkt zum Angebot bei MediaMarkt *

Samsung Galaxy Buds Plus: Preisentwicklung – ein Ausblick

Die Preisentwicklung erinnert stark an das erste Modell von Samsung, bei dem der Preis auch bereits kurz nach dem Marktstart zu sinken begann. Man kann davon ausgehen, dass die Galaxy Buds Plus auch im Laufe des Jahres noch etwas sinken werden. Ob man in den Bereich des günstigeren Vorgängers mit unter 90 Euro (149 UVP) gelangt, bleibt jedoch abzuwarten.