Mit dem Samsung Galaxy M12 hat das südkoreanische Unternehmen ein Einsteiger-Smartphone auf den Markt gebracht, das im Vergleich zum Vorgänger ordentlich aufgerüstet wurde und jetzt zu einem verführerisch geringen Preis verkauft wird.

Samsung Galaxy M12 im Preisverfall

Als das Samsung Galaxy M12 im Mai 2021 auf den Markt kam, hat es 179 Euro gekostet. Mittlerweile ist einige Zeit vergangen und der Preis wie bei jedem Samsung-Handy spürbar gefallen. Aktuell wird das Samsung Galaxy M12 bei Amazon für schlappe 129 Euro angeboten (bei Amazon anschauen). Es handelt sich um die Version mit 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher. Die Version mit 128 GB ist nicht im Angebot.

Amazon unterbietet damit alle Händler mit großem Abstand. Der nächste namhafte Händler möchte mindestens 160 Euro haben. Ihr spart also mindestens 30 Euro, was in der Preisklasse richtig viel Geld ist. Als Alternative würde sich vielleicht noch das Galaxy A22 5G anbieten. Der Nachfolger ist bei Amazon aktuell auch sehr günstig zu haben.

Was hat das Samsung Galaxy M12 so drauf?

Samsung Galaxy M12 im Detail vorgestellt

Das Samsung Galaxy M12 ist ein solides Einsteiger-Smartphone. Es zeichnet sich durch ein großes 6,5-Zoll-Display mit HD+-Auflösung, einen Octa-Core-Prozessor und den großen 5.000-mAh-Akku aus. In dieser Kombination dürfte die Laufzeit des Smartphones sehr hoch ausfallen. Ein Netzteil liegt dem Lieferumfang bei, sodass ihr euch da keine Sorgen machen müsst. Als Besonderheit kann man in diesem Smartphone noch zwei Nano-SIM-Karten einlegen und gleichzeitig eine Speicherkarte. Verzichten muss man auf ein 5G-Modem. Man kann nur auf das 4G-Netz zugreifen.

Samsung verbaut im Galaxy M12 zudem eine 48-MP-Kamera, die für anständige Fotos sorgen soll. Zu viel darf man sich in der Preisklasse aber nicht erwarten. Als Betriebssystem kommt Android 11 zum Einsatz, wobei man hier in den nächsten Jahren mit regelmäßigen Updates rechnen darf. Das Smartphone ist extrem beliebt und dürfte deswegen eine gute Versorgung mit Updates erhalten. Mit 4,5 von 5 Sternen ist das Smartphone bei Amazon gut bewertet.