Samsung Galaxy S10 + Xbox One X Limited Edition + 6 GB Telekom-LTE für unter 30 Euro/Monat

Top-Konsole, Super-Handy und ein zukunftssicherer Tarif – das ist der Inhalt dieser Vertrags-Kombination. Bei MediaMarkt und Saturn bekommt man online an diesem Wochenende das Samsung Galaxy S10 mit Vertrag und 6 GB Daten im Telekom-Netz sowie eine Flat für Telefon und SMS. Dazu gibt es außerdem eine limitierte Sonderedition der Xbox One X. Das alles für unter 30 Euro im Monat.

Das Handy: Samsung Galaxy S10

Das Galaxy S10 war Samsungs Mainstream-Flaggschiff 2019. Das Handy passt gut in große wie kleine Hände, das Display ist groß und füllt fast die ganze Front. Ein Punchhole, also ein Loch im Display für die Selfie-Kamera, stört fast nicht. Negativpunkte: Die Akkulaufzeit ist „nur“ okay und mit dem Galaxy S20 ist der Nachfolger mittlerweile offiziell vorgestellt. Trotzdem handelt es sich um ein sehr gutes Smartphone, das auch noch einige Jahre mit Updates versorgt werden dürfte. Im Test zum Samsung Galaxy S10 hat GIGA eine Top-Wertung von 88 % vergeben! Zur Wahl stehen die Farben Schwarz, Weiß, Blau, Grün und Silber.

Der Vertrag: Telekom-Netz, 6 GB High-Speed-LTE, Streaming-Flat

Der Vertrag „Magenta Mobil S 6 GB“ läuft über Mobilcom-Debitel, die SIM-Karte funkt im Telekom-Netz. Neben einer Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze (Festnetz und mobil) sind auch 6 GB Daten mit einer Maximalgeschwindigkeit von 300 MBit/s enthalten. EU-Roaming ist dabei. m

Neben LTE ist im Vertrag bereits 5G-Unterstützung enthalten, allerdings hat das mitgelieferte Handy keinen 5G-Support. Die Geschwindigkeit und das Netz reichen für alle normalen Anwendungsfälle, inklusive Videostreaming von YouTube, Netflix und Co. Dazu gibt es die „Stream-On“-Option für Musik. Soll heißen: Wenn man unterwegs Spotify, Apple Music, Play Music, Deezer oder eine aus dutzenden andere Musikstreaming-Apps hört, wird das nicht aufs Datenvolumen angerechnet.

Die Konsole: Xbox One X mit 4K, HDR und UHD-Blu-Ray-Support

Die Xbox One X ist die derzeit leistungsstärkste Spielkonsole. Das heißt: Multiplattform-Titel sehen auf ihr in der Regel besser aus als auf der PS4 Pro und reizen die Möglichkeiten eines 4K-Fernsehers mit HDR besser aus. Mit den Spielen der Halo-, Gears- und Forza-Reihe gibt es außerdem Exklusiv-Titel, die man nur hier (okay, auch auf dem PC) bekommt. Außerdem gibt es mit dem Game Pass ein optionales kostenpflichtiges Spiele-Abo-Angebot für die Xbox, das hunderte Spiele enthält, unter anderem Vertreter der genannten Exklusiv-Serien. Ein kostenloser Probemonat ist enthalten, bei Microsoft bekommt man drei weitere Monate für 1 Euro. Bonus: Man kann die Xbox One X als 4K-fähiges Blu-Ray-Laufwerk nutzen. Das kann die PS4 Pro nicht.

Die Hyperspace Limited Edition der Xbox One X ist in einem edlen Weiß gehalten, garniert von blauen und weißen Flecken im Jackson-Pollock-Stil. Der Controller ist durchgehend weiß, garniert von schwarzen und violetten Akzenten. Die Optik mag nicht jedem gefallen, die Konsole zieht aber auf jeden Fall Aufmerksamkeit auf sich.

Das Angebot: Durchgerechnet und Alternativen

Der Vertrag hat eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Wir empfehlen euch grundsätzlich, Verträge rechtzeitig zu kündigen, da man nach der Mindestvertragslaufzeit in der Regel mehr bezahlen muss.

Bei 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit aus, zahlt man 24 × 29,95 Euro = 718,80 Euro Grundgebühr. Dazu kommen einmalige Kosten in Höhe von 68,99 Euro zu Vertragsbeginn (29 Euro Gerätezuzahlung + 39,99 Euro Anschlussgebühr). Insgesamt zahlt man also 787,79 Euro in 24 Monaten oder, rechnerisch und durchschnittlich, 32,82 Euro im Monat.

Halten wir den Wert der Hardware dagegen: Online-Bestpreis für die Xbox One X Hyperspace inklusive Versand sind derzeit 359,48 Euro, wir rechnen aber mit dem Wert der Xbox One X im Standard-Design (272,99 Euro). Das günstigste Samsung Galaxy S10 kostet derzeit 568,76 Euro. Der Gesamtwert für die Hardware alleine beträgt also addiert 841,75 Euro.

Soll heißen: Wer die Hardware möchte, macht bereits rechnerisch über 50 Euro Gewinn! Und einen wirklich tauglichen Handyvertrag im Telekom-Netz, mit dem man dank 5G auch zukunftssicher ist, gibts noch obendrauf.