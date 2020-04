Bildquelle: GIGA - Samsung Galaxy S10 Plus

Wer aktuell auf der Suche nach einem echt guten Tarif-Angebot mit dem immer noch hervorragenden 2019er-Smartphone Samsung Galaxy S10 ist, der kann im Samsung-Shop einen tollen Deal machen. Unterm Strich spart man mit dem Vertrag gegenüber dem Einzelkauf nicht nur bares Geld, sondern bekommt noch kostenlos die empfehlenswerten kabellosen Kopfhörer Galaxy Buds gratis dazu. GIGA hat die Details.

Zum Angebot im Samsung-Shop *

Tarif-Knaller im Samsung-Shop: So funktioniert’s

Samsung verkauft der eigenen Webseite nicht nur Handys, sondern vermittelt auf Wunsch auch Handy-Tarife mit. Aktuell kann man in Verbindung mit dem Samsung Galaxy S10 ein Klasse-Schnäppchen mit effektivem Gewinn machen.

So nehmt ihr das Vertrags-Schnäppchen wahr

Zunächst geht ihr auf die Samsung-Seite, auf der man die S10-Geräte kaufen kann. Stellt sicher, dass „Galaxy S10“ ausgewählt ist und sucht euch eure Wunschfarbe aus. Klickt im Feld „Tarifoptionen“ auf „Jetzt auswählen“. (Falls das nicht geht, probiert andere Farbversionen aus.) Klickt euch bei den Tarifoptionen ganz nach rechts durch, bis ihr zu „Blau“ gelangt. Wählt dort den obersten Tarif „Allnet Flat XL (2018) +5“ aus, bestätigt, legt das Ganze in den Warenkorb und führt das Verfahren bis zum Vertragsabschluss durch.

Das Handy: Samsung Galaxy S10

Muss man zum Galaxy S10 noch viel sagen? Okay, ein paar Stichworte: Gute Kamera, edles Design, herausragendes Display, viel Leistung, kabelloses Laden und wasserdicht. Ein Flaggschiff eben, wenn auch aus dem letzten Jahr. Der Akku ist nur so mittel, der Fingerabdrucksensor im Display ist nicht der beste und die Bixby-Taste nervt, aber man arrangiert sich damit schnell angesichts der Stärken des Handys. GIGA hat im Test zum Galaxy S10 2019 eine verdiente Note von 88 % vergeben.

Die Kopfhörer: Samsung Galaxy Buds

Die Galaxy Buds sind kleine kabellose Ohrhörer. Der Klang ist ausgeglichen und gut, die Akkulaufzeit hinreichend, das geringe Gewicht ein großer Vorteil gegenüber der Billig-Konkurrenz. Im GIGA-Test gabs für die Galaxy Buds gute 83 %.

Der Vertrag: Blau Allnet Flat XL (2018) +5

Die Blau-Flat läuft im Netz von o2. Es gibt 5 GB LTE-Datenvolumen bei maximal 21,6 MBit Geschwindigkeit, eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist dabei, die Mindestvertragslaufzeit beläuft sich auf 24 Monate.

Lohnt sich das Angebot?

In 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit zahlt man 24 × 19,99 Euro, also insgesamt 479,76 Euro. An einmaligen Kosten kommen noch 20 Euro Gerätepreis + 14,99 Euro Anschlussgebühr dazu. Unterm Strich sind das nur 514,75 Euro Festkosten in 24 Monaten.

Rechnen wir dagegen den Wert der Hardware: Aktueller Online-Bestpreis fürs Samsung Galaxy S10 sind 579 Euro laut idealo. Die Galaxy Buds kommen laut idealo auf mindestens 89 Euro. Zusammen haben die Geräte also mindestens einen theoretischen aktuellen Wert von 668 Euro.

Allein mit der Hardware macht man hier also schon rechnerisch 153,25 Euro Gewinn gegenüber dem Einzelkauf. Und einen vernünftigen Mobilfunktarif gibt’s obendrauf. Ja, das lohnt sich!

Zum Angebot im Samsung-Shop *

Für wen lohnt sich der Kauf? Welche Alternativen gibt’s?

Für alle, die für unter 20 Euro im Monat ein echtes High-End-Smartphone und einen robusten Tarif im o2-Netz haben wollen. Wer ein brandneues Handy haben will, sollte die Finger von diesem Angebot lassen, muss dafür aber deutlich mehr investieren. Eine Alternative ist ein ähnlich kostender Tarif, den man gerade bei MediaMarkt abschließen kann. Der enthält zwar nicht die Galaxy Buds, man zahlt einmalig einen höheren Betrag und muss auf eine SMS-Flat verzichten, bekommt dafür aber etwas mehr Daten (6 statt 5 GB), und zwar im Vodafone-Netz. Wer geringere monatliche Kosten sucht, kann sich ein anderes aktuelles lohnendes Angebot mit Xiaomi-Smartphone ansehen, das wir ebenfalls empfehlen.

Zum Angebot im Samsung-Shop *

