Bei Saturn und MediaMarkt bekommt ihr das Samsung Galaxy S20 FE inklusive Tarif im Netz von o2 oder Vodafone fast schon hinterhergeworfen. Denn kaum ist das Galaxy S21 FE auf dem Markt, da purzeln die Preise für den Vorgänger drastisch. GIGA fasst die besten Deals zusammen.

Saturn: Galaxy S20 FE mit Vertrag im Netz von o2 & Vodafone zum Schnäppchenpreis

In den Tarifwelten von MediaMarkt und Saturn ist das Galaxy S20 FE aktuell so günstig wie schon lange nicht mehr erhältlich. Der Grund ist klar: Das brandneue Galaxy S21 FE ist erst letzte Woche erschienen. Jetzt bekommt Ihr die Fan-Edition des Samsung-Flaggschiffs von 2020 plus Allnet-/SMS-Flat und bis zu 6 GB Datenvolumen effektiv fast kostenlos zum Tarif dazu. Das sind die besten Angebote auf einen Blick, die jeweiligen Kosten-Rechnungen findet ihr weiter unten im Artikel.

Top-Angebot im o2 -Netz: Galaxy S20 FE mit 6 GB LTE (max. 50 MBit/s) und Allnet-/SMS-Flat für 14,99 Euro im Monat + 68,99 Euro einmalige Kosten

-Netz: Galaxy S20 FE mit LTE (max. 50 MBit/s) und für im Monat + 68,99 Euro einmalige Kosten Vodafone-Netz: Galaxy S20 FE mit 5 GB LTE (max. 21,6 MBit/s) und Allnet-Flat für 17,99 Euro im Monat + 68,99 Euro einmalige Kosten

Galaxy S20 FE mit o2-Vertrag bei Saturn: Darum lohnt sich das Angebot

Beispielrechnung: Galaxy S20 FE + o2 Blue All-In S Grundgebühr

(monatlich) 14,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 29 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten

(einmalig) 0 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 428,75 Euro Gerätewert

(Online-Bestpreis laut idealo.de am 31.01.2022) 399 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert) 29,75 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 1,24 Euro Zum Angebot bei Saturn

Das Samsung Galaxy S20 FE (128 GB) kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 399 Euro. Zieht man diesen Wert von den Gesamtkosten des Tarif-Bundles ab, bleiben effektiv 29,75 Euro für den Tarif übrig – über die gesamte Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Das entspricht 1,24 Euro pro Monat – ein sehr günstiger Preis für eine Allnet- und SMS-Flat mit 6 GB LTE-Datenvolumen.

Weitere Tarife sind mit dem Handy aktuell ebenfalls sehr günstig verfügbar:

Vodafone-Netz : Tarif: 5 GB LTE (max. 21,6 Mbit/s) und Allnet-Flat im Vodafone -Netz Kosten: 17,99 Euro im Monat + einmalig 68,99 Euro (Zuzahlung + Anschlussgebühr) = 500,75 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten. Aktueller Online-Bestpreis für das Handy laut idealo.de: 399 Euro Effektive Tarifkosten: 500,75 Euro - 399 Euro = 101,75 Euro (entspricht 4,24 Euro im Monat)

:

Die Rechnung mit den günstigen Preisen geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Das solltet ihr bei den genannten Samsung-Tarif-Deals auch tun, denn teilweise steigt die Grundgebühr ab dem 25. Monat auf bis zu 26,99 Euro. Falls ihr vergessen solltet zu kündigen, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht mehr um ein weiteres Jahr, sondern kann ab 2022 monatlich gekündigt werden.

Mehr zum Samsung Galaxy S20 FE erfahrt ihr im GIGA-Test und in diesem kurzen Video:

Samsung Galaxy S20 FE vorgestellt

