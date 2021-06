Das Galaxy S20 FE wird von Samsung zwar als „Fan Edition“ vermarktet, ist seit dem Marktstart aber ein echter Smartphone-Geheimtipp geworden. Zum Prime Day 2021 von Amazon wurde der Preis so stark gesenkt, dass es mittlerweile als Top-Smartphone in der Mittelklasse wildert.

Samsung Galaxy S20 FE im Preisverfall

Es war nur eine Frage der Zeit, bis das Galaxy S20 FE so stark im Preis fällt, dass es zum neuen Smartphone-Geheimtipp von Samsung wird. Am letzten Tag des Prime Day 2021 gibt es das Handy noch günstiger. Das brandneue Samsung Galaxy S20 FE mit 4G-Modem, Qualcomm-Prozessor, bekommt ihr aktuell bei Amazon für 426,55 Euro (statt 649 Euro) - allerdings nur in den Farben Blau und Rot. Die ältere 5G-Version, die schon mit Qualcomm-Prozessor ausgestattet war, kostet nur noch 499 Euro (statt 749 Euro). Diese gibt es in deutlich mehr Farben. Bei Amazon erhaltet ihr sogar drei Jahre Garantie und seid somit länger abgesichert.

Um die Preise bei Amazon so zu erhalten, muss man Prime-Mitglied sein. Falls ihr das noch nicht seid, könnt ihr eine Probemitgliedschaft von 30 Tagen abschließen und danach einfach wieder kündigen, wenn ihr die Vorteile nicht genießen wollt.

Was macht das Samsung Galaxy S20 FE so besonders?

Wenn ihr wissen wollt, was es mit der „Fan Edition“ genau auf sich hat, dann schaut euch das folgende Video an.

Das Samsung Galaxy S20 FE ist eine ganz besondere Edition des normalen Galaxy S20. Im Vergleich zum teureren Modell bekommt man hier zwar ein komplettes Gehäuse aus Kunststoff, doch das fühlt sich nicht wirklich billig an. Ansonsten bekommt man ein sehr schnelles High-End-Smartphone mit Qualcomm-Prozessor, 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Dazu ein 6,5-Zoll-OLED-Display mit 120 Hz und einen großen 4.500-mAH-Akku, der für eine lange Laufzeit sorgt. Jetzt, wo auch das 4G-Modell mit Qualcomm-Prozessor ausgestattet ist, passt auch die Leistung. Wir hatten noch die alte Version getestet und dort hat uns im Grunde nur die schwache Leistung des Exynos-Chips gestört. Zu den aktuellen Preisen bei Amazon kann man zum Smartphone-Geheimtipp greifen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).