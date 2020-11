Das ist wirklich ein rekordverdächtiges Angebot, das MediaMarkt in der Black-Friday-Woche raushaut. Ihr bekommt das Samsung Galaxy S20 Plus mit 9 GB LTE für 25 Euro im Monat plus einmalig rund 78 Euro. GIGA verrät, was den Deal so besonders macht.

Samsung-Kracher bei MediaMarkt zum Black Friday: Galaxy S20 Plus mit 9 GB LTE zum Sparpreis

Tarif-Angebote mit dem Samsung Galaxy S20 gibt es wie Sand am Meer, doch wer es auf das Plus-Modell abgesehen hat, muss die wirklich günstigen Deals mit der Lupe suchen. Zum Black Friday jedoch hauen die Händler die besten Schnäppchen des Jahres raus – unter anderem auch das große Samsung-Flaggschiff, das MediaMarkt in der Tarifwelt aktuell zum Rekord-Tiefpreis anbietet. Inklusive 9 GB LTE, einer Allnet- und SMS-Flat kostet euch das Galaxy S20 Plus nur 24,99 Euro im Monat sowie einmalig 47,77 Euro plus 29,99 Euro Anschlusspreis. Angesichts der gebotenen Leistung ist das ein absoluter Top-Deal, den es so bisher noch nicht gab.

Zum Angebot bei MediaMarkt

Die Details des Tarifs im Überblick:

Tarif: Super Select M

Netz: o2

9 GB LTE -Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Mehr Infos zum Gerät erfahrt ihr in diesem Video oder in unserem Test zum Samsung Galaxy S20.

Folgende Kosten erwarten euch:

Grundgebühr: 24 × 24,99 Euro im Monat

Zuzahlung fürs Galaxy S20 Plus 128 GB: 47,77 Euro

Anschlussgebühr: 29,99 Euro

Keine Versandkosten

zusammengerechnet 677,52 Euro nach 24 Monaten

Samsung Galaxy S20 mit Vertrag bei MediaMarkt: Darum lohnt sich das Angebot

Der Preis des Galaxy S20 Plus mit 128 GB ist laut idealo.de fast deckungsgleich mit den Kosten des Vertrags über 24 Monate. Das heißt, ihr bekommt den Tarif effektiv kostenlos zum Gerät dazu und zahlt das Smartphone über die Mindestlaufzeit ab. Das hat zwei entscheidende Vorteile:

Ihr spart eine Menge Geld, weil ein Tarif mit 9 GB LTE im o2-Netz ab ca. 10 Euro im Monat kostet. Ihr bekommt ein absolutes Top-Smartphone, ohne die hohe Summe dafür auf einmal ausgeben zu müssen. Wenn man so will, kann man den Tarif auch als Quasi-Ratenkauf verwenden.

Vergesst jedoch nicht, rechtzeitig zu kündigen. Falls ihr das nicht tut, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr. Die Grundgebühr bleibt gleich, obwohl ihr das Handy schon abbezahlt habt.