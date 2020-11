MediaMarkt macht zum Black Friday ein rekordverdächtiges Angebot. Ihr bekommt das Samsung Galaxy S20 Plus mit 10 GB LTE und Allnet-Flat im Telekom-Netz für 30 Euro im Monat plus einmalig rund 120 Euro. Eine Nintendo Switch Lite gibt es gratis dazu. GIGA hat die Details.

Black-Friday-Knaller bei MediaMarkt: Samsung Galaxy S20 Plus & Nintendo Switch Lite

Tarif-Angebote mit dem Samsung Galaxy S20 gibt es wie Sand am Meer, doch wer es auf das Plus-Modell abgesehen hat, muss die wirklich günstigen Deals mit der Lupe suchen. Zum Black Friday jedoch hauen die Händler die besten Schnäppchen des Jahres raus – unter anderem auch das große Samsung-Flaggschiff, das MediaMarkt in der Tarifwelt aktuell zum Rekord-Tiefpreis anbietet. Inklusive 10 GB LTE und Allnet-Flat im Telekom-Netz (!) kostet euch das Galaxy S20 Plus nur 29,99 Euro im Monat sowie einmalig 79 Euro plus 39,99 Euro Anschlusspreis. Ach ja, eine Nintendo Switch Lite gibt's auch noch obendrauf! Angesichts der gebotenen Leistung ist das ein absoluter Top-Deal, den es so bisher noch nicht gab.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Tarif: Green LTE 10 GB Promotion (Mobilcom-Debitel)

Netz: Telekom

10 GB LTE -Datenvolumen (max. 21,6 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 21,6 MBit/s) Allnet-Flat

SMS kosten 19 Cent

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Mehr Infos zum Gerät erfahrt ihr in diesem Video oder in unserem Test zum Samsung Galaxy S20.

Folgende Kosten erwarten euch:

Grundgebühr: 24 × 29,99 Euro im Monat

Zuzahlung fürs Galaxy S20 Plus 128 GB: 79 Euro

Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Keine Versandkosten

zusammengerechnet 838,75 Euro nach 24 Monaten

Samsung Galaxy S20 mit Vertrag bei MediaMarkt: Darum lohnt sich das Angebot

Für das Samsung Galaxy S20 Plus müsst ihr laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 650 Euro bezahlen, für die Nintendo Switch Lite ca. 200 Euro. Dadurch ist der Telekom-Tarif nicht nur effektiv kostenlos, ihr macht sogar noch einen kleinen Gewinn. Solche Angebote sind extrem selten – bei Interesse solltet ihr jedoch schnell sein, denn der Deal gilt nur bis 30.11.2020 oder solange der Vorrat reicht.

Vergesst jedoch auf keinen Fall, rechtzeitig zu kündigen. Falls ihr das nicht tut, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr und die Grundgebühr erhöht sich auf 31,99 Euro pro Monat.