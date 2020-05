Bildquelle: GIGA

Auf der Suche nach einem neuen High-End-Handy? Das Samsung Galaxy S20 bekommt ihr mit 18 GB LTE-Datenvolumen für 34,99 Euro im Monat und einmalig 58,99 Euro. Besonderheit: Der Tarif ist sowohl im Vodafone- als auch im Telekom-Netz möglich.

Tarif-Deal: Galaxy S20 + 18 GB LTE-Daten für 34,99 Euro/Monat

Ein interessantes Angebot bei Saturn ist das Mobilcom-Debitel-Bundle „green LTE 18 GB Rabatt“ im Vodafone-Netz beziehungsweise green LTE 8 GB Rabatt (mit 10 GB on Top) im Vodafone-Netz. Bei beiden Tarifen gibt es das Samsung Galaxy S20 in der 4G-Version mit 128 GB Speicher, die Farbe ist frei wählbar. Die maximale Übertragungsgeschwindigkeit bei dem Tarif im Vodafone-Netz liegt bei 50 MBit/s, im Telekom-Netz bei 21,6 MBit/s, dafür erhält man beim Tarif im Telekom-Netz bessere Gesprächsqualität dank Wifi-Calling- und Voice-over-LTE-Unterstützung. Für das Smartphone zahlt man in beiden Tarifen nur 19 Euro, die einmalige Bereitstellungsgebühr beträgt jeweils 39,99 Euro. Monatlich kostet der Vertrag über die Mindestvertragslaufzeit (24 Monate) je 34,99 Euro. Neben einer Voll-Flat für Telefonie und SMS in alle Netze ist auch eine Hotspot-Flat von freenet dabei, mit der man an Miillionen Hotspots weltweit kostenlos WLAN nutzen kann.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: Mobilcom-Debitel

Netz: Vodafone oder Telekom

Mindestlaufzeit: 24 Monate

Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze

18 GB LTE-Datenvolumen (Vodafone-Netz: max. 50 MBit/s, Telekom-Netz: max.: 21,6 MBit/s)

Wifi Calling und VoLTE beim Tarif im Telekom-Netz unterstützt

freenet Hotspot-Flat

EU-Roaming inklusive

Grundgebühr pro Monat: 34,99 Euro

Smartphone-Zuzahlung: einmalig 19 Euro

Bereitstellungsgebühr: einmalig 39,99 Euro

Versandkosten: gratis

zum Tarif im Telekom-Netzzum Tarif im Vodafone-Netz

Lohnt sich der Deal?

Die Kosten für beide Tarife sind identisch. Rechnet man die monatlichen Kosten über die Mindestvertragslaufzeit und die einmaligen Kosten zusammen, kommt man auf effektiv 898,75 Euro (24 × 34,99 Euro + 19 Euro + 39,99 Euro) bzw. durchschnittlich 37,45 Euro im Monat.

Beim Preisvergleichsportal idealo.de liegt der aktuelle Online-Bestpreis fürs Galaxy S20 bei 699 Euro. Zieht man den von den Gesamtkosten über die Mindestvertragslaufzeit ab, zahlt man über die Mindestvertragsdauer 199,75 Euro bzw. rechnerisch nur 8,32 Euro im Monat für den Tarif allein – mit 18 GB Datenvolumen. Soll heißen: Ja, das ist ein wirklich gutes Angebot.

Die 18 GB LTE-Volumen sind zwar auf eine Downloadgeschwindigkeit von 21,6 MBit/s (Telekom-Netz) bzw. 50 MBit/s (Vodafone-Netz) begrenzt, Streaming-Fans dürften hier aber wenig Probleme haben. Netflix gibt an, dass man zum Genießen von Inhalten in HD-Qualität etwa 5 MBit/s benötigt, YouTube benötigt für Full-HD-Content in 60 FPS maximal 9 MBit/s.

Wichtiger ist hier eher eine gute Netzabdeckung für bestmöglichen Empfang. Mit 18 GB pro Monat solltet ihr mehr als genug Datenvolumen haben, um selbst bei regelmäßigem Videogenuss auf dem dem Smartphone nicht in Engpässe zu geraten. Werdet ihr doch mal gedrosselt (Maximalgeschwindigkeit nach Erreichen der Volumengrenze: 64 KBit/s), gibt es zudem die Hotspot-Flat als Alternative für Downloads unterwegs. Unterm Strich ein gutes Vertragsangebot, wenn man das Galaxy S20 haben möchte. Löblich ist, dass in beiden Verträgen eine SMS-Flat enthalten ist.

zum Tarif im Telekom-Netzzum Tarif im Vodafone-Netz

Vertrags-Alternative

Als Alternative hält Saturn in seiner Tarifwelt ein weiteres lohnendes Galaxy-S20-Angebot bereit. Die Kosten steigen hier etwas (monatlich 39,99 Euro statt 34,99 Euro, einmalig 89,99 Euro statt 58,99 Euro), dafür bekommt man im Vertrag 26 GB statt 18 GB LTE-Daten im Vodafone-Netz und eine Galaxy Watch Active dazu. Hier gibt es mehr Infos:

