Samsung eröffnet das neue Jahr mit einem Paukenschlag. Der neue Ableger der beliebten Galaxy-S21-Reihe in der „Fan Edition“, das Samsung Galaxy S21 FE, ist ab dem 11.01.2021 offiziell zu haben, die Vorbestellung jetzt schon möglich. GIGA verrät euch, wo ihr euch das Smartphone jetzt schon sichern könnt – mit und ohne Vertrag.

Mit Vertrag: Samsung Galaxy S21 FE mit 40 GB 5G-Daten und Kopfhörern

Saturn hat das neue S21 FE bereits in Tarifangebote geschnürt, sogar ein wirklich günstiges. Ihr bekommt das Samsung Galaxy S21 FE mit 40 GB LTE/5G-Datenvolumen, Allnet- und SMS-Flat im o2-Netz für 34,99 Euro im Monat. Hinzu kommen einmalig 118,99 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis) für die 128-GB-Variante. Ein Paar der guten kabellosen In-Ear-Kopfhörer Galaxy Buds 2 im Wert von 93,90 Euro gibt es gratis dazu. Außerdem gibt's 100 Euro Wechselbonus geschenkt, wenn man seine Rufnummer von einem anderen Anbieter hinüberportiert. Fazit: Hier kann man einen echt guten Bundle-Deal mitnehmen.

Das Samsung Galaxy S21 FE besitzt ein 6,4-Zoll-AMOLED-Display in FHD+-Auflösung, das 120 Hz unterstützt, was für deutlich geschmeidigeren Animationen sorgt als bei früheren 60-Hz-Panels. In Sachen Größe ordnet es sich damit zwische Galaxy S21 und S21 Plus ein. Als Prozessor ist der Snapdragon 888 von Qualcomm aus dem letzten Jahr verbaut, immer noch ein hervorragender Chip mit zukunftssicherer Leistung. 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher sind solide Werte, allerdings ist auch eine „größere Version“ mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher erhältlich. Falls ihr unsicher seid, raten wir zur größeren Version mit mehr Speicher, weil die 60 Euro einmalige Mehrkosten aus unserer Sicht gut angelegt sind. Außerdem habt ihr die Wahl zwischen 4 verschiedenen Farben. Falls ihr es noch genauer wissen wollt, findet ihr bei uns mehr Infos zum Galaxy S21 FE.

Tarif-Details im Überblick

Tarif: o2 Free M Boost

Netz: o2 Telefónica

40 GB LTE/5G (bis 300 MBit/s)

(bis 300 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Vertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

100 Euro Wechselbonus (20 × 5 Euro Abzug auf der monatlichen Rechnung bei Rufnummernmitnahme von anderem Anbieter)

Samsung Galaxy S21 FE im Tarif-Bundle: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 34,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 79 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten

(einmalig) 0 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 958,75 Euro Gerätewerte

(Online-Bestpreise laut idealo.de am 04.01.2022) 736 Euro (Handy) + 93,90 Euro (Kopfhörer) Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte) 128,85 Euro

(bei Rufnummern-Mitnahme: 28,85 Euro) Effektivkosten Tarif pro Monat 5,37 Euro

(bei Rufnummern-Mitnahme: 1,20 Euro) Angebot ansehen

Das Samsung Galaxy S21 FE (128 GB) kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 736 Euro, die Galaxy Buds 2 schlagen mit mindestens 93,90 Euro zu Buche. Zieht man diese Werte von den Gesamtkosten des Tarif-Bundles ab, bleiben effektiv 128,85 Euro für den Tarif übrig. Geteilt durch 24 Monate Mindestlaufzeit entspricht das ca. 5,37 Euro im Monat. Ein guter Preis für eine Allnet- und SMS-Flat mit 40 GB 5G-Datenvolumen. Die 100 Euro Wechselbonus, die ihr bei der Mitnahme eurer Rufnummer erhaltet, machen das Angebot noch besser.

Wichtig: Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr rechtzeitig zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht mehr um ein weiteres Jahr, sondern kann seit Anfang 2022 monatlich gekündigt werden.

Falls das o2-Netz für euch nicht in Frage kommt, hat Saturn das Galaxy S21 FE auch mit 20 GB LTE im Mobilcom-Debitel-Tarif mit Vodafone-Netz im Angebot. Das Angebot ist von Vorteil, wenn ihr in eurer Gegend besseres Netz mit Vodafone habt, ansonsten ist das o2-Angebot in vielerlei Hinsicht (Rufnummernmitnahme-Bonus, 5G, Datengeschwindigkeit) das bessere.

Samsung Galaxy S21 FE vorgestellt

Samsung Galaxy S21 FE ohne Vertrag kaufen

Sofern ihr euch für das Galaxy S21 FE interessiert, euch aber nicht an einen Vertrag binden wollt, gibt es ebenfalls einige erste Angebote für das Handy im Einzelkauf, etwa bei Amazon oder Samsung direkt – Vorbesteller erhalten stets die Galaxy Buds 2 dazu.

Am günstigsten ist es bei Saturn: Wenn ihr euch vor dem Kauf für die Saturn-Card anmeldet (kostenlos, in wenigen Minuten erledigt), erhaltet ihr das Samsung Galaxy S21 FE und die Galaxy Buds 2 für 738,96 Euro, mit dem Saturn-Newsletter-Gutschein senkt ihr den Preis sogar auf 728,96 Euro.

