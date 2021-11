Das Samsung Galaxy S21 5G gehört zu den besten und beliebtesten Android-Smartphones auf dem Markt. Im Rahmen des „Black Friday“ gibt es beim Kauf des Smartphones die neue Galaxy Watch 4 kostenlos dazu.

Samsung Galaxy S21 im Preisverfall

Originalartikel:

Nach nur wenigen Monaten auf dem Markt ist das Samsung Galaxy S21 etwas günstiger zu haben. Amazon bietet das Smartphone zum Preis von nur 819 Euro (bei Amazon anschauen) an. Der Preisverfall ist deutlich geringer als in den Jahren zuvor. Der Chip-Mangel sorgt dafür, dass die Preise hoch bleiben. Deswegen sollte man jede Möglichkeit nutzen, um einen guten Deal zu machen.

Was macht das Samsung Galaxy S21 so besonders?

Das Samsung Galaxy S21 erfüllt im Grunde alle Wünsche, die wir seit Jahren haben. Es besitzt ein hervorragendes und flaches Display, eine tolle Kamera, besitzt eine hohe Performance und eine sehr gute Akkulaufzeit. Das sind nicht nur Versprechungen von Samsung. Im Test das Galaxy S21 hat sich gezeigt, dass man in der aktuellen Generation zwar einige Kompromisse eingehen muss, diese aber mit Bedacht getroffen wurden und ein gut ausbalanciertes Handy schaffen. Wer einen treuen Begleiter für die nächsten Jahre sucht, ist beim Galaxy S21 genau an der richtigen Stelle. Für dieses Smartphone wird Samsung zudem sehr lange Updates verteilen. Mindestens vier Jahre will Samsung das Galaxy S21 mit neuen Versionen versorgen.

Wird der Preis des Samsung Galaxy S21 weiter fallen?

Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit. Normalerweise wäre das Galaxy S21 aktuell nicht so günstig zu haben. Auf lange Sicht wird der Preis aber weiter fallen. GIGA wird diesen Artikel regelmäßig aktualisieren und euch hier die besten Preise zusammenfassen.