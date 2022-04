Das Samsung Galaxy S22 Plus könnt ihr euch gerade in einem sehr günstigen Bundle schnappen. DeinHandy bietet das neue Samsung-Flaggschiff in der Plus-Variante aktuell zusammen mit 120 GB Daten zu einem unschlagbaren Preis. Wir haben nachgerechnet und erklären die Details.

Top-Tarif: Samsung Galaxy S22 Plus mit 120 GB 5G Daten

Erst im Februar sind die neuen Smartphones der S22-Reihe von Samsung offiziell im Handel erschienen. Wer es auf die „Plus“-Version des S22 abgesehen hat, bekommt dieses bei DeinHandy inklusive o2 „Free L Boost“-Tarif mit Allnet- und SMS-Flat sowie stolzen 120 GB LTE/5G-Datenvolumen gerade für nur 44,99 Euro im Monat. Einmalig fallen noch 99 Euro Zuzahlung für das Smartphone und 39,99 Euro Anschlusspreis an. Aktuell gibt es einen 100 Euro Bonus obendrauf wenn ihr den Anbieter wechselt und eure Nummer mitnehmt.

Details des Tarifs im Überblick

Netz: o2

Tarif: Free L Boost

120 GB LTE/5G-Datenvolumen (max. 225 MBit/s)

LTE/5G-Datenvolumen (max. 225 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Samsung Galaxy S22 Plus mit Vertrag im o2-Netz: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 44,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 99 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten

(einmalig) 0 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatlich und einmalige Kosten addiert) 1.218,75 Euro Gerätewerte

(aktuelle Online-Bestpreise laut idealo.de) 965 Euro (Handy) Wechselbonus bei Rufnummermitnahme 100 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzüglich Gerätewerte) 153,75 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 6,41 Euro Angebot ansehen

Das Samsung Galaxy S22 Plus (128 GB) kostet laut idealo aktuell mindestens 965 Euro. Zieht man dies und den 100 Euro Wechselbonus von den Gesamtkosten des Bundles ab, bleiben noch 153,75 Euro übrig, was auf die 24 Monate Laufzeit gesehen 6,41 Euro für den Tarif bedeutet. Ein sehr günstiger Preis für 120 GB Daten im 5G-Netz. Der gleiche Tarif kostet bei o2 direkt übrigens 44,99 Euro, da ohne Handy.

Vergesst nicht, zum Ende der Mindestvertragslaufzeit zu kündigen, nur dann geht der günstige Preis auch auf. Aber keine Sorge, falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann seit 2022 monatlich gekündigt werden.

Was die Unterschiede der neuen S22-Modelle sind, erfahrt ihr in unserem Hands-on:

