Samsung hat mit dem Galaxy Tab S7 FE ein gutes Android-Tablet mit Stift-Unterstützung im Programm. Kurz vor Weihnachten verkauft Otto das Stift-Tablet zum Bestpreis und Samsung schenkt euch nicht nur das Tastatur-Cover, sondern auch noch 100 Euro Guthaben für den Google Play Store.

Samsung Galaxy Tab S7 FE im Angebot

Wer sich ein großes Android-Tablet kaufen, aber nicht zu viel Geld für das normale Galaxy Tab S7 Plus ausgeben will, hat mit der „Fan Edition“ eine gute Option zur Verfügung. Aktuell gibt es das 12,4-Zoll-Tablet bei Otto für nur 449,99 Euro im Angebot (bei Otto anschauen).

Das Angebot an sich ist schon gut, doch aktuell läuft bei Samsung auch noch eine Aktion parallel. Wer das Galaxy Tab S7 FE bis zum 31.12.2021 kauft, bekommt von Samsung das „Book Cover Keyboard Slim“ in Schwarz und 100 Euro Guthaben für Google Play kostenlos dazu. Dadurch wird das Angebot zu einem echten Schnäppchen. Ihr müsst den Kauf später nur bei Samsung registrieren. Das geht auf dieser Sonderseite (bei Samsung anschauen).

Was macht das Samsung Galaxy Tab S7 FE so besonders?

Samsung Galaxy Tab S7 FE: Der S Pen im Fokus

Das Galaxy Tab S7 in der „Fan Edition“ ist eine günstigere Version des Galaxy Tab S7 Plus, die aber nur wenige Kompromisse macht. So gehört der S Pen zum Lieferumfang, sodass man weiterhin handschriftliche Eingaben auf dem großen 12,4-Zoll-Display machen kann. Angetrieben wird das Tablet zwar vom Mittelklasse-Prozessor Snapdragon 750G, doch die Leistung reicht absolut aus, wie die vielen positiven Bewertungen zeigen.

Zur weiteren Ausstattung des Samsung Galaxy Tab S7 FE gehören 4 GB RAM, 64 GB interner Speicher, der per microSD-Karte erweitert werden kann, und Stereo-Lautsprecher mit AKG-Tuning sowie Dolby Atmos. Wer mag, kann sich ein Tastatur-Cover kaufen und das Android-Tablet so zum 2-in-1-Gerät machen. Für den Preis eine absolute Empfehlung. Besonders das große Display ist toll zum Arbeiten.