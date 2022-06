So viel Rabatt ist selten: Bei MediaMarkt wird aktuell das Galaxy Tab S8 Plus mit 256 GB und 5G zum Hammerpreis verkauft. Im Vergleich zum UVP sparen Käufer über 259 Euro.

Erst seit wenigen Monaten ist das Galaxy Tab S8 Plus im Handel erhältlich und erlebt jetzt seinen ersten richtigen Preisrutsch. MediaMarkt verkauft das High-End-Tablet in der besser ausgestatteten Version mit 256 GB Speicher und 5G für schlappe 889,92 Euro (bei MediaMarkt ansehen). Im Vergleich zur UVP macht das eine satte Ersparnis von über 259 Euro.

Mit einem kleinen Haken müssen Käufer aber leben: Zu dem Preis gibt es das Samsung-Tablet lediglich in der Farbe Pink-Gold. Trotzdem ein hervorragendes Angebot und wer sich wirklich an der Farbe stört, kann sich eine Hülle für ein paar Euro kaufen.

Achtung: Ausschließlich diese Kombination (Pink-Gold, 256 GB Speicher, 5G) des Galaxy Tab S8 Plus wird für 889,92 Euro angeboten. Andere Varianten sind zum Teil deutlich teurer.

Im Februar 2022 hat Samsung die Galaxy-Tab-S8-Familie vorgestellt. Das Galaxy Tab S8 Plus ist hier das Mittelkind. Mit seinem 12,4-Zoll-Display ist es kompakter als das Ultra, muss im Vergleich zur Standardvariante aber nicht auf Luxus-Features wie ein OLED-Display verzichten. Einen Vergleich der neuen Samsung-Tablets seht ihr unten im Video:

Samsung Galaxy Tab S8 im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Was macht das Samsung Galaxy Tab S8 Plus besonders?

In meinem Erfahrungsbericht zum Galaxy Tab S8 Plus lobte ich die exzellente Verarbeitung, das hervorragende Display mit 120-Hz-Technik, die tollen Lautsprecher und die Leistung des Snapdragon 8 Gen 1, die keine Wünsche übrig lässt. Ebenso bietet Samsungs One UI viele praktische Funktionen, es gibt eine lange Update-Garantie und im Gegensatz zum iPad muss der Eingabestift S Pen nicht zusätzlich gekauft werden.

Abzüge gab es unter anderem für die maue Anzahl an Tablet-Apps und die Tatsache, dass der Netzstecker nicht mehr im Lieferumfang enthalten ist.

Trotzdem: Zum Preis von 889,92 Euro (bei MediaMarkt ansehen) ist das Galaxy Tab S8 Plus mit 256 GB und 5G ein echtes Schnäppchen. Wer ein gut ausgestattetes High-End-Tablet mit Android-Betriebssystem sucht, kann bedenkenlos zuschlagen.