Samsung Galaxy Watch 5 Pro bei Amazon mit drei Jahren Garantie zum Spitzenpreis

Die Samsung Galaxy Watch 5 Pro ist seit längerer Zeit auf dem Markt erhältlich. Mittlerweile ist der Preis schon deutlich gefallen. Bei Amazon erhaltet ihr das Pro-Modell mit langer Laufzeit nicht nur günstiger, sondern auch mit verlängerter Garantie von drei Jahren.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro im Preisverfall

Samsung hat mit der Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 5 Pro im August 2022 zwei Smartwatches auf den Markt gebracht. Wie üblich bei Samsung-Hardware sinken die Preise sehr schnell und so ist es auch bei der Galaxy Watch 5 Pro passiert. Das ehemalige Top-Modell mit dem großen Akku und robusten Design wird aktuell bei Amazon mit verlängerter Garantie von 36 Monaten für nur noch 227 Euro verkauft (bei Amazon anschauen). Andere Händler verlangen den gleichen Preis, bieten aber nicht die verlängerte Garantie.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2024 11:30 Uhr

Wollt ihr lieber die normale Samsung Galaxy Watch 5, dann könnt ihr das nachfolgende Angebot anschauen. In dem Fall sogar mit LTE-Modem:

Samsung Galaxy Watch 5 mit LTE Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.05.2024 11:33 Uhr

Was taugt die Samsung Galaxy Watch 5 (Pro)?

Die Samsung Galaxy Watch 5 ist im Vergleich zur Galaxy Watch 4 eher ein kleines Upgrade. Hier ist sich Samsung treu geblieben und hat nur Kleinigkeiten verbessert. Ihr bekommt eine solide Smartwatch, die sich perfekt ins Ökosystem einfügt.

Die Galaxy Watch 5 Pro (Test) ist durch den großen Akku hingegen ein ganz anderes Kaliber. Diese mächtige Uhr macht am Handgelenk deutlich mehr her, hat zusätzliche Funktionen und eine viel höhere Akkulaufzeit. Kostet dafür auch etwas mehr. Insgesamt sind beide Uhren zu empfehlen, wenn ihr ein Samsung-Handy besitzt. Nur so kann das volle Potenzial ausgeschöpft werden.

Zukünftig wird Samsung die Uhren zudem mit der Galaxy AI ausstatten und so neue Health-Funktionen umsetzen. Das Software-Update wird auch für die Galaxy-Watch-5-Uhren zur Verfügung gestellt und wertet die älteren Uhren damit noch einmal deutlich auf. Durch den aktuell günstigen Preis lohnt sich der Kauf also umso mehr.