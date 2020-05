Bildquelle: GIGA – Samsung Galaxy Watch Active

Die Samsung Galaxy Watch Active wurde zusammen mit dem Galaxy S10 vorgestellt und tritt als sportliche Smartwatch auf. Mittlerweile ist der Preis der smarten Fitness-Uhr deutlich gefallen. Bei Amazon wird die Smartwatch zum Bestpreis verkauft.

Samsung Galaxy Watch Active Facts

Samsung Galaxy Watch Active: Smartwatch für Sportler

Die normale Galaxy Watch ist eine klassische Smartwatch mit großer Lünette und durchaus wuchtigem Gehäuse. Samsung hat mit der Galaxy Watch Active eine kleinere Version entwickelt, die nicht so sehr auffällt und die mehr zum Sport gedacht ist. Der Preis von 249 Euro ist in den letzten Wochen bereits spürbar gefallen, wie man in der nachfolgenden Grafik sieht:

Saturn hat aktuell eine Aktion laufen, bei der die Samsung Galaxy Watch Active in jeder Farbe zum Preis von 199 Euro verkauft* wird. Das ist der Bestpreis bei einem großen Händler. Kleinere Anbieter bei eBay verlangen etwa 6 Euro weniger.

Was macht die Samsung Galaxy Watch Active so besonders?

Die Samsung Galaxy Watch Active ist in erster Linie kleiner, leichter und unauffälliger als die bisherigen Uhren des Herstellers. Das runde Display misst 1,1 Zoll, die Uhr wiegt mit Armband nur 46 Gramm und fällt am Arm somit kaum auf. Das Gehäuse besteht aus Metall, die Rückseite aus Glas. Dort ist auch Sensorik verbaut, mit der man den Puls während des Tages oder Sports messen kann. Die Bedienung erfolgt per Touchscreen, eine Lünette gibt es nicht mehr. Als Betriebssystem kommt Tizen zum Einsatz. Über die passende App fürs Smartphone kann man die gesammelten Daten auswerten und auf einem großen Bildschirm betrachten. Das Armband kann man selbst austauschen. Die Breite beträgt 20 mm. Weitere Details erhaltet ihr im Video und im Test.

Samsung Galaxy Watch Active: Für wen lohnt sich der Kauf?

In erster Linie für Menschen, die eine möglichst kleine Smartwatch ohne viel Schnickschnack suchen und diese zum Sport tragen wollen. Genau dafür ist die Galaxy Watch Active ausgelegt. Es wirkt fast wie eine Mischung aus großem Fitness-Tracker und kleiner Smartwatch. Wer eine normale Uhr ersetzen möchte, sollte eher zur Samsung Galaxy Watch greifen.

