Bildquelle: Samsung

Wer auf der Suche nach einem Smartphone mit langer Akku-Laufzeit ist, der sollte bei Amazon vorbeischauen. Dort bekommt ihr das Samsung Galaxy M31 mit riesigem 6.000-mAh-Akku aktuell zu einem historisch günstigen Preis.

Samsung Galaxy M31 zum Bestpreis: Akku-Wunder bei Amazon für nur noch 222 Euro

Vor allem Flaggschiff-Geräte lassen bei der Laufzeit zu Wünschen übrig. Trotz großer Akkus, halten sie manchmal nur einen Tag durch. 120-Hz-Displays mit hoher Auflösung und viel technischer Schnickschnack, den die meisten von uns gar nicht brauchen, saugen am Akku. Nicht so beim Samsung Galaxy M31, einem Mittelklasse-Handy, das aufs Wesentliche reduziert ist.



Samsung Galaxy M31: Das kann das Akku-Monster

Es verfügt über ein 6,4 Zoll OLED-Display mit Full-HD-Auflösung. Im Inneren kommt der hauseigene Exynos 9611 Octa-Core-Prozessor zum Einsatz. Zusammen mit 6 GB RAM läuft das M31 flüssig im Alltag, ein Gaming-Smartphone ist es jedoch nicht. Auch bei der Quad-Kamera sollte man sich von den vier Linsen auf der Rückseite nicht blenden lassen. Das Galaxy M31 liefert tolle Bilder, an die Foto-Qualität eines Galaxy S20 kommt es aber natürlich nicht heran. Dafür kann man seine kabelgebundenen Kopfhörer an das M31 anschließen, denn eine Klinkenbuchse ist mit an Bord. Der mit 64 GB etwas knapp bemessene interne Speicher kann per microSD-Karte einfach aufgestockt werden.

Samsung Galaxy M31 im Preisverfall: Lohnt sich das Amazon-Angebot?

Alles in allem ist das Samsung Galaxy M31 das perfekte Smartphone für alle, die ein zuverlässiges Alltags-Handy suchen, das lange durchhält und ordentliche Fotos schießt – nicht mehr und nicht weniger. Durch den Preisverfall nach so kurzer Zeit bietet sich bei Amazon nun die eine gute Gelegenheit, sich das Smartphone zum günstigen Preis zu sichern.