Samsung-Knaller bei MediaMarkt: Galaxy S23 mit 25 GB & 5G zum Tiefstpreis

Ihr sucht nach einem preiswerten Handyvertrag zusammen mit dem Samsung Galaxy S23? Genau so ein Angebot erwartet euch jetzt bei MediaMarkt. Dort bekommt ihr das erstklassige Smartphone in Verbindung mit einem 25-GB-Tarif zu einem unschlagbaren Preis. Wir haben den Deal unter die Lupe genommen und verraten euch, warum es sich um ein erstklassiges Angebot handelt.

Samsung Galaxy S23 mit 25-GB-Tarif für 29,99 € bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt bekommt ihr das Galaxy S23 in der Variante mit 128 GB mit „Mobile M“-Tarif im o2-Netz gerade für nur 29,99 Euro Grundgebühr im Monat (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Hinzu kommen noch einmalig 69,93 Euro für Anschlusspreis, Zuzahlung und Versand. Enthalten sind 25 GB 5G-Datenvolumen sowie eine Allnet- und SMS-Flat. Das Besondere an diesem Tarif: Pro Jahr erhaltet ihr 5 GB Datenvolumen dazu. Im zweiten Jahr habt ihr also schon 30 GB Datenvolumen. Unsere Rechnung unten zeigt, warum es sich bei diesem Angebot um ein tolles Schnäppchen handelt.



Tarifdetails auf einen Blick

Netz: o2

Tarif: Mobile M

Allnet- und SMS-Flat

25 GB 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s Download)

(max. 300 MBit/s Download) EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Pro Jahr steigt das Datenvolumen um 5 GB an

an 100 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme

Samsung Galaxy S23 mit Vertrag bei MediaMarkt: Darum lohnt sich das Angebot

Kosten im Überblick

Grundgebühr

(monatlich) 29,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 24,99 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten

(einmalig) 4,95 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 789,69 Euro Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) 632,19 Euro Wechselbonus 100 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte und Boni) 57,50 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 2,40 Euro Zum Angebot bei MediaMarkt

Das Galaxy S23 mit 128 GB Speicher und 8 GB RAM kostet laut idealo-Preisvergleich bei seriösen Händlern aktuell mindestens 632 Euro. Wenn ihr von den Gesamtkosten des Tarifs über die Laufzeit von 24 Monaten diesen Wert sowie den Wechselbonus abzieht, wird klar, dass ihr hier effektiv nur 2,40 Euro im Monat zahlt. Somit bekommt ihr den 25-GB-Tarif effektiv sehr günstig zum Smartphone dazu.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht wie früher um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

Für wen lohnt sich das Samsung Galaxy S23 mit Vertrag?

Es handelt es sich hierbei um ein gutes Angebot für alle, die mit dem Galaxy S23 gerne ein Oberklasse-Smartphone ihr Eigen nennen wollen und dazu einen sehr potenten Vertrag mit LTE-Option suchen.

Besonders punkten kann das Galaxy S23 mit seinem hellen 120-Hz-Display sowie einem verbesserten Prozessor mit 8 CPU-Kernen und 3,36 GHz Taktfrequenz sowie einem Arbeitsspeicher von 8 GB. Die Display-Auflösung lässt mobile Gamerherzen höherschlagen und 8K-fähiges Aufnehmen von Videos rundet das Gesamtpaket ab.

Mehr zum Samsung Galaxy S23 erfahrt ihr in unserem Hands-On-Video:

