Wer sich statt eines neuen Smartphones lieber ein Top-Notebook von Samsung zum Handytarif gönnen möchte, sollte sich das aktuelle Angebot von Blau.de näher ansehen. Zur Allnet-/SMS-Flat mit 15 GB gibt's das schlanke Galaxy Book S als Zugabe obendrauf. Wir haben sämtliche Kosten ausgerechnet und verraten, warum sich der Deal lohnt.

Samsung Galaxy Book S im Tarif-Bundle bei Blau.de

Ihr braucht einen Handytarif und ein neuer Laptop wäre auch nicht schlecht? Dann könnt ihr jetzt viel Geld sparen, denn der Telefónica-Discounter Blau.de hat das Samsung Galaxy Book S gerade im Bundle mit dem Tarif „Allnet Plus“ für 19 Euro Zuzahlung sowie 29,99 Euro Grundgebühr im Angebot. Der Tarif beinhaltet 15 GB Datenvolumen, eine Allnet- sowie SMS-Flat und kostet normalerweise 14,99 Euro im Monat. Für's Galaxy Book legt ihr also monatlich 15 Euro obendrauf und bekommt dafür ein sehr gut ausgestattetes, schlankes sowie leistungsfähiges Notebook aus dem Hause Samsung. Ein echt guter Deal, wie unsere ausführliche Kosten-Rechnung unten zeigt.

Tarif-Details im Überblick

Tarif: Blau Allnet Plus

Netz: o2

15 GB LTE -Datenvolumen (bis 25 MBit/s)

-Datenvolumen (bis 25 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Samsung Galaxy Book S mit Handytarif: Darum lohnt sich das Angebot

Samsung Galaxy Book S + Blau Allnet Plus: Kosten im Überblick Grundgebühr (monatlich) 29,99 Euro Zuzahlung (einmalig, zu Vertragsbeginn) 19 Euro Anschlussgebühr (einmalig, zu Vertragsbeginn) 0 Euro Versandkosten (einmalig) 4,99 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 743,75 Euro Gerätewert (aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de inkl. Versand) 700 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert und Bonus) 43,75 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 1,82 Euro Angebot ansehen

Das Samsung Galaxy Book S kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 700 Euro. Zieht man diesen Wert von den Gesamtkosten über 24 Monate Mindestlaufzeit ab, bleiben 43,75 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht 1,82 Euro pro Monat – ein sehr günstiger Preis für eine Allnet- und SMS-Flat mit 15 GB Datenvolumen.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden

Samsung Galaxy Book S: Das kann das stylische Notebook

Das Galaxy Book S besticht durch sein schlankes und leichtes Design – gerade einmal 961 Gramm bringt es auf die Waage und zugeklappt ist es weniger als 1,2 cm dick. Für flexibles Arbeiten unterwegs ist also gesorgt. Auch das Innenleben muss sich nicht verstecken, denn der Qualcomm-Snapdragon-8cx-Prozessor sorgt in Kombination mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher für ordentlich Leistung im alltäglichen Betrieb. Fürs Gaming eignet sich das Galaxy Book S nur eingeschränkt. Ein Manko ist auch, dass ihr auf 64-Bit-Apps verzichten müsst, da Windows hier in der Version für ARM-Prozessoren läuft, und nur 32-Bit-Anwendungen darunter emuliert werden können. Eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden machen das Gerät aber vor allem für Personen interessant, die viel unterwegs sind.

