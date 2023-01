Bei MediaMarkt bekommt ihr gerade ein Rundum-sorglos-Paket zum absoluten Kracherpreis. Für gerade einmal 14,99 Euro im Monat gibt's das Galaxy S21 FE mit 8-GB-Tarif im o2-Netz. Zudem gibt es ein Jahresabo für Disney+ kostenlos dazu. Wir haben sämtliche Kosten ausgerechnet und verraten, warum sich das Angebot lohnt.

MediaMarkt: Samsung S21 FE mit o2-Tarif zum Sparpreis

Wer sich das Galaxy S21 FE (128 GB) samt Tarif zum absoluten Knallerpreis sichern möchte, sollte aktuell bei MediaMarkt vorbeischauen. Ihr bekommt das Samsung-Handy in Verbindung mit „Super Select S„-Tarif für nur 14,99 Euro im Monat (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Einmalig kommen noch 138,99 Euro für Zuzahlung und Anschlusspreis dazu. Dank einer Samsung-Aktion könnt ihr euch noch ein 12-Monats-Abo für Disney+ im Wert von 89,90 Euro kostenlos dazu sichern (Alle Infos zur Aktion). Insgesamt handelt es sich um ein richtig gutes Tarif-Schnäppchen, wie unsere Rechnung unten zeigt.

Tarif-Details im Überblick

Tarif: Super Select S

Netz: o2

8 GB LTE (max. 50 MBit/s)

(max. 50 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Vertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

30 Euro Bonus für Rufnummernmitnahme

Jahresabo Disney+ geschenkt

Galaxy S21 FE mit Vertrag bei MediaMarkt: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 14,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 99 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten

(einmalig) 0 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 498,75 Euro Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) 449 Euro Disney+

(für 12 Monate) 89,90 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte) -70,15 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat -2,92 Euro Angebot bei MediaMarkt ansehen

Das Samsung Galaxy S21 FE (128 GB) kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 449 Euro fällig. Zieht man diesen Wert und die 30 Euro Bonus für die erfolgreiche Rufnummernmitnahme sowie den Wert des Disney+-Jahresabos von den Gesamtkosten des Tarif-Bundles ab, wird klar, dass es sich um ein absolutes Top-Angebot handelt, denn ihr zahlt für die Hardware mit Tarif weniger als ohne. Einziger Wermutstropfen: Im Smartphone ist zwar ein 5G-Modul verbaut, allerdings bietet der Tarif nur LTE.

Ihr wollt das Galaxy S21 FE lieber mit etwas mehr Datenvolumen im Telekom-Netz? Dann könnt ihr gerade ebenfalls günstig bei MediaMarkt zuschlagen (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Ihr bezahlt 19,99 Euro im Monat sowie einmalig 44,94 Euro für Zuzahlung, Anschlusspreis und Versand. Das Disney+-Jahresabo ist ebenfalls dabei. Damit ergibt sich ein erstklassiger Effektivpreis von -0,59 Euro im Monat.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr rechtzeitig zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht mehr um ein weiteres Jahr, sondern kann seit Anfang 2022 monatlich gekündigt werden.

Galaxy S21 FE: Samsungs Smartphone-Geheimtipp

Das Samsung Galaxy S21 FE besitzt ein 6,4-Zoll-AMOLED-Display, das 120 Hz unterstützt, was für deutlich geschmeidigere Bildwiedergabe sorgt. In Sachen Größe ordnet es sich damit zwischen Galaxy S21 und S21 Plus ein. Als Prozessor ist der Snapdragon-888-Prozessor von Qualcomm aus dem letzten Jahr verbaut, immer noch ein hervorragender Chip mit zukunftssicherer Leistung. Außerdem verfügt es über 6 GB RAM und 128 GB internen Speicher. Mehr zum Gerät erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test des Samsung Galaxy S21 FE.

