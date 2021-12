Der Mobilfunkhändler Otelo hat das Samsung-Flaggschiff Galaxy S21 5G inklusive Allnet- und SMS-Flat sowie 15 GB Datenvolumen zum Top-Preis im Angebot. Dazu könnt ihr euch die Galaxy Watch 4 und Boni von bis zu 60 Euro sichern. Wir verraten euch, worauf Ihr achten müsst.

Samsung Galaxy S21 5G + Galaxy Watch 4 & 15 GB im Netz von Vodafone

Bei Otelo könnt ihr euch aktuell das Samsung Galaxy S21 5G (128 GB) und die Galaxy Watch 4 inklusive „Allnet-Flat Classic“-Tarif mit 15 GB Datenvolumen, Allnet- und SMS-Flat im Vodafone-Netz für 29,99 Euro im Monat sichern. Hinzu kommen einmalig 10,99 Euro (Zuzahlung + Anschlusspreis). Obendrauf gibt es zusätzlich 50 Euro Startguthaben und eine Prämie in Höhe von 10 Euro, wenn ihr eure alte Nummer mitnehmt.

Die Details des Tarifs im Überblick

Anbieter: Otelo

Tarif: Allnet-Flat Classic

Netz: Vodafone

15 GB Datenvolumen (max. 21,6 MBit/s)

(max. 21,6 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

Startguthaben: 50 Euro (über die Otelo App)

Rufnummer-Mitnahme: 10 Euro Bonus

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Mehr zum kompakten und leistungsstarken Samsung Galaxy S21 erfahrt ihr in unserem Test zum Galaxy S21 (Wertung: 8.4/10) und in unserem Hands-On-Video:

Samsung Galaxy S21, S21 Plus und S21 Ultra: Das steckt in den neue Flaggschiffen Abonniere uns

auf YouTube

Die Kosten des Angebots im Überblick:

Grundgebühr: 29,99 Euro im Monat über 24 Monate

Einmalige Zuzahlung für das Smartphone: 1 Euro

Anschlussgebühr: 9,99 Euro

Versandkosten: gratis

= zusammengerechnet 730,75 Euro nach 24 Monaten Mindestlaufzeit

Samsung Galaxy S21 5G im Tarif-Bundle: Darum ist das Angebot so gut

Das Galaxy S21 5G mit 128 GB Speicher kostet laut idealo-Preisvergleich im Online-Einzelhandel aktuell mindestens 653 Euro, die Galaxy Watch 4 rund 209 Euro. Der Wert der beiden Geräte übersteigt die Kosten der Gesamtkosten des Angebots bei Weitem und ihr macht effektiv Gewinn und habt dazu dann noch einen Tarif mit Allnet/SMS-Flat und 15 GB Datenvolumen. Das 50 Euro Startguthaben und die 10 Euro Prämie für die Rufnummer-Mitnahme sind in diesem Preis noch nicht einmal inkludiert.

Vergesst nicht mindestens 3 Monate vor Ende der Mindestvertragslaufzeit zu kündigen. Falls ihr das vergessen solltet, bleibt die monatliche Gebühr ab dem 25. Monat mit 19,99 Euro zwar gleich, jedoch habt ihr das Smartphone ja bereits abbezahlt. Der Vertrag verlängert sich nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

So sichert ihr euch die Galaxy Watch 4 und die Prämien

Um die Galaxy Watch 4 LTE zu bekommen, müsst ihr euer Galaxy S21 5G bis zum 05.01.2022 auf der Aktions-Seite von Vodafone registrieren. Die Smartwatch wird dann ab 12.01.2022 an euch versendet.

Die 50 Euro Startguthaben bekommt ihr, wenn Ihr euch nach Erhalt der neuen SIM-Karte in der Otelo App anmeldet und den Bonus dort beansprucht. Außerdem könnt ihr eure alte Rufnummer bei Bedarf mitnehmen und euch so noch einmal eine 10 Euro Prämie sichern. Die Portierung könnt ihr in eurem persönlichen Bereich bei Otelo veranlassen. Beachtet jedoch, dass euer alter Mobilfunkanbieter unter Umständen eine Gebühr dafür erhebt.