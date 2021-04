Wahnsinnsaktion: Beim Kauf eines Samsung-Aktionsgerätes bekommt ihr bis zu 200 Euro für nächsten Einkauf auf euer Samsung-Pay-Konto als Guthaben überwiesen! Dieses Angebot ist aber zeitlich begrenzt und gilt nur noch bis zum 30. April 2021. Wir von GIGA zeigen euch, was ihr dabei beachten müsst.

Samsung „PayDay“: Geld zurück beim Kauf von Galaxy-Smartphones oder -Smartwatches

Samsung möchte die eigene Samsung-Pay App promoten – und „verschenkt“ dabei Geld. Bis zu 200 Euro könnt ihr euch beim Kauf eines Aktionsgerätes sichern. Das Praktische: Die Samsung-Aktionsgeräte müssen nicht bei Samsung direkt gekauft werden. Es reicht, dass zwischen dem 12.04.2021 und dem 30.04.2021 bei einem der teilnehmenden Händler bezogen wurden, und schon seid ihr für die Cashback-Aktion qualifiziert. Zu den teilnehmenden Händlern gehören unter anderem MediaMarkt, Saturn, Amazon, aber auch Tarif-Anbieter wie die Telekom und 1&1. Alle Händler auf einen Blick findet ihr auf der Aktionsseite von Samsung.

Die teilnehmenden Samsung-Aktionsgeräte

Die Aktion gilt in Verbindung mit folgenden Galaxy-Smartphones und -Smartwatches:

200 Euro Guthaben 100 Euro Guthaben 50 Euro Guthaben Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy Note20 Ultra 5G

Galaxy Note20

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Watch 3 Galaxy Watch Active 2

Samsung „PayDay“: So kommt das Guthaben aufs Konto

Um das Guthaben zu bekommen, müsst ihr euch zwischen dem 12. April und dem 30. April 2021 eins der oben genannten Aktionsgeräte kaufen und dann wie folgt vorgehen:

Öffnet auf eurem Smartphone die App „Samsung Members“ (Galaxy-Watch-Modelle muss man hier über die Desktop-Version der App registrieren)

Erstellt nun einen Samsung-Pay Account. Bei Smartphones ist die App bereits vorinstalliert, bei der Galaxy Watch muss sie aus dem Play Store installiert werden.

Nach erfolgreicher Registrierung und Prüfung seitens Samsung wird euch eure Prämie in Form der 50 Euro, 100 Euro oder 200 Euro Gutschrift auf euer Samsung-Pay Konto überwiesen.

Ihr habt bis zum 31.05.2021 Zeit, euer gekauftes Smartphone oder die Smartwatch in der „Samsung Members“ App zu registrieren.

in folgendem Video erklären wir, wie kontaktloses Bezahlen mit dem Smartphone funktioniert:

Wie funktioniert mobiles Bezahlen mit Samsung-Pay?

Das kontaktlose mobile Bezahlen ist zwar schon weit verbreitet, wurde aber durch die Corona-Pandemie noch populärer und vor allem praktischer. Mit dem Smartphone und Samsung Pay kontaktlos zu zahlen ist ganz einfach: Ihr autorisiert euch in der App via Fingerabdruck oder Iris-Scanner, haltet euer Handy über den Kartenleser im Supermarkt und schon bezahlt Samsung-Pay den fälligen Betrag. Die App kann laut Samsung mit jeder Bank in Deutschland verknüpft werden. Weitere Informationen zum Samsung-Pay-Dienst erhaltet ihr hier auf der Info-Seite von Samsung.

