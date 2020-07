Mehr als 50 Prozent günstiger: Amazon hat den 4K-Fernseher Samsung Q60R mit 65-Zoll-Bildschirm deutlich im Preis reduziert. Interessierte können jetzt gleich mal 959,10 Euro beim Kauf des QLED-Fernsehers sparen. Was bietet der Samsung Q60R und lohnt sich das Angebot?

Samsung Q60R: QLED-Fernseher deutlich reduziert

Bei Amazon gibt es derzeit ein besonderes Angebot rund um den QLED-Fernseher Samsung Q60R aus dem Jahr 2019. Statt 1.799,00 Euro werden jetzt nur noch deutlich günstigere 839,90 Euro inklusive Versand zum Wunschtermin fällig.

Der Fernseher verfügt in dieser Ausführung über eine Bildfläche, die sich über 65 Zoll (163 cm) erstreckt und mit 4K auflöst. Ein Hochrechnen von Inhalten mit geringerer Auflösung wird über den integrierten „Quantum Prozessor 4K“ erledigt. Samsung wirbt in diesem Zusammenhang auch mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz, die das „4K AI Upscaling“ ermöglicht.

Samsung Q60R (65 Zoll) bei Amazon anschauen

Samsung setzt bei seinem QLED-Fernseher auf sogenannte Quantum Dots, die ein besseres Farbvolumen versprechen. Hinzu kommt noch Q HDR, bei dem Kontrast und Detailreiche nach oben geschraubt werden. Helligkeit und sogar Lautstärke von abgespielten Inhalten passen sich über den „Intelligent Mode“ automatisch an den jeweiligen Raum an, in dem sich der Samsung Q60R befindet. Im Idealfall müssen Einstellungen also nicht manuell vorgenommen werden.

Speziell für Gamer und Filmenthusiasten wurde Q Picture entwickelt, bei dem es weder Schlieren, Tearing noch Frame-Drops geben soll. Auch die Reaktionszeiten des Bildes selbst haben sich verbessert, was gerade beim Spielen Vorteile bringt.

Samsung Q60R: Q Style lässt TV verschwinden

Samsung setzt bei seinem QLED-Fernseher auch auf Q Style. Hier „verschwindet“ der Fernseher quasi und verschmilzt mit der Wand, falls ein entsprechend passendes Bild auf dem TV angezeigt wird. Ein ähnliches Konzept hat Samsung bereits mit seinen „The Frame“-Fernsehern vorgelegt, wo der Fernseher quasi zu einem Bilderrahmen wird.

Samsung Q60R (65 Zoll) bei Amazon anschauen

Mehr zum Samsung Q60R und der QLED-Technologie gibt es hier im Video:

Samsung Q60R: Lohnt sich das Angebot?

Bei einem Preisnachlass von mehr als 50 Prozent kann man eigentlich nichts falsch machen. Wer auf der Suche nach einem TV dieser Größe ist, der kann bedenkenlos zuschlagen. Auch das größere Modell mit einer Diagonale von 75 Zoll (statt 65 Zoll), ist derzeit im Preis reduziert – wenn auch nur minimal. Jetzt fallen 1.399,90 Euro statt 1.477,90 Euro an.