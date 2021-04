Seit Anfang März sind Covid-19 Antigen-Tests für den Einzelhandel und Online-Handel zugelassen. Die Nachfrage nach Corona-Selbsttests ist weiterhin hoch, doch die Verfügbarkeit hat sich deutlich verbessert. Wir sagen euch, wo ihr Antigen-Schnelltests günstig bekommt und welche Shops eine schnelle Lieferung garantieren.

Coronavirus: News und Tipps & Tricks, wie ihr die Zeit zu Hause übersteht Facts

Covid-19 Antigen-Schnelltests kaufen: Angebote im Überblick - Nasen- & Spucktests

Bilderstrecke starten (12 Bilder) Die 13 besten Filme & Serien zum Weltuntergang - äh, zum 2. Lockdown!

In der Tabelle seht ihr alle derzeit verfügbaren Corona-Schnelltests zur Selbstanwendung als Nasenabstrich, sortiert nach Preis pro Stück. Oft, aber nicht immer, gilt: Je größer die Packung, desto günstiger der Stückpreis, dies gilt auch für die aufgeführten Spucktests. Beachtet, dass die Antigen-Tests bei den jeweiligen Händlern schnell vergriffen sein können, doch es wird stets für Nachschub gesorgt. Wir bemühen uns, die Liste aktuell zu halten.

Hinweis Corona Spucktests: Speichel-Tests sind genauso wirksam wie Nasenabstrichtests, ihr dürft jedoch 30 Minuten vor der Probenentnahme keine Lebensmittel oder Getränke zu euch nehmen, genauso sollte auf Kaugummis oder Tabak-Konsum verzichtet werden, um Falschergebnisse zu vermeiden!

5er Set - Boson Biotech Rapid SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest

Originalartikel (12.04.21):

Corona-Schnelltest bei Aldi & Lidl

Zunächst begannen Aldi und Lidl mit dem Verkauf von Corona-Schnelltests. Mittlerweile haben viele andere Händler und Online-Apotheken Antigen-Selbsttests im Angebot. Die Preise liegen größtenteils bei 5 bis 8 Euro pro Stück. Wir listen für euch nun einige Shops und Anbieter der SARS-CoV-2 Antigen-Tests auf.

Antigen-Selbsttests in Online-Apotheken

Aponeo bietet in seinem Online-Shop folgende Corona-Schnelltests an:

Corona-Schnelltests bei Aponeo ansehen

SARS-CoV-2 Antigen-Tests bei Sanicare:

Apo-Discounter bietet folgende Corona-Schnelltests an:

Die Online-Apotheke Meddax24 bietet folgende Corona-Selbsttests an:

Corona-Schnelltest bei Meddax24 ansehen

Corona-Schnelltests in Drogerien

Im Online-Shop der Drogeriekette Rossmann gibt es seit Kurzem ebenfalls einen Corona-Schnelltest:

Der Konkurrent DM hat ebenfalls mit dem Verkauf von Corona-Schnelltests begonnen, sowohl im Online-Shop als auch in den Filialen der Drogeriemarktkette.

Die Parfümerie Douglas verkauft im hauseigenen Online-Shop verschiedene Corona-Schnelltests (pro Person dürfen nur 5 Exemplare des Produkts gekauft werden). Die jeweilige Test-Packung kann in der nächsten Filiale in eurer Stadt reserviert und noch am selben Tag dort abgeholt werden, der Schnelltest liegt zwei Tage lang zur Abholung bereit:

Corona Antigen-Schnelltest von AMP in der 10er Packung für 64,99 Euro (Stückpreis 6,50 Euro ).

in der 10er Packung für 64,99 Euro (Stückpreis ). Rapid SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests von Aesku in der 5er Packung für 32,99 Euro (Stückpreis 6,60 Euro ).

von Aesku in der 5er Packung für 32,99 Euro (Stückpreis ). Rapid SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest von Boson für 7,99 Euro pro Stück.

Corona-Schnelltests bei Amazon, Galeria Kaufhof & weiteren Online-Shops

Amazon bietet ab sofort Corona-Schnelltests an:

Rewe bietet den Boson Schnelltest an:

Boson Corona-Schnelltest in der 20er Packung für 88,80 Euro (Stückpreis 4,40 Euro).

Auch Galeria Kaufhof bietet Corona-Schnelltests an.

Schnelltest der Firma Hotgen für 5,99 Euro pro Stück. Die Mindestbestellmenge sind 5 Packungen für 29,95 Euro.

Corona-Antigentests bei Weltbild:

Hotgen Antigen-Schnelltest Sars-CoV-2-Antigentes 1er Packung für 7,99 Euro. Ab einer Bestellung von 4 Stück sinkt der Preis auf 6,99 Euro pro Test.

Sogar Notebooksbilliger, Elektronik-Fachmarkt für PC, Laptops und Hardware aller Art, bietet Corona-Schnelltests an.

Clungene Covid-19 Antigen Rapid Test in der 5er Packung für 24,99 Euro (Stückpreis 5 Euro).

Notebooksbilliger verkauft auch FFP2-Masken der Firma Amec. Die 50-Stück-Packung kostet 49,99 Euro. Wo ihr sonst noch günstig FFP2-Masken kaufen könnt, lest ihr hier.

Der Corona-Antigen-Selbsttest: Anwendung und Vorteile

Die sogenannten „SARS-CoV-2 Antigen Nasen-Selbsttests“ sind für die Eigenanwendung für zu Hause zugelassen und werden mit Hilfe eines Nasen-Abstrichs selbst durchgeführt. Der Vorteil des Corona-Selbsttests ist seine Schnelligkeit, euch liegt bereits nach 15-20 Minuten ein Ergebnis vor. Wir haben für euch zusätzlich ein Video mit einer ausführlichen Bedienungsanleitung von „Zeit Online“ hochgeladen, hier wird die Handhabung noch einmal im Detail erklärt.

Corona-Schnelltest bei Lidl ansehen

Die Bundesregierung hat den Verkauf von Corona-Schnelltests im Einzelhandel erlaubt, weil somit die dritte Welle abgeschwächt werden soll, beziehungsweise kann der Einzelne das Risiko für sich und andere Personen vermindern. Ihr müsst dennoch die Corona-Vorgaben in eurem jeweiligen Bundesland einhalten und auf Abstandsregeln achten und Masken tragen, nur so kann der Pandemie Einhalt geboten werden.